El testimonio falso de una mujer que mantuvo a un hombre preso por 37 años

El estadounidense Walter Fordes fue condenado injustamente a cadena perpetua y se mantuvo 37 años preso luego que una mujer rindiera un testimonio falso en su contra.

La mujer decidió retractarse de su declaración casi 40 años después de haber confinando a un inocente a vivir tras las rejas injustamente.

El caso se registró en 1983, cuando Fordes participó en una pelea en un bar en Michigan y luego se derivaron una serie de sucesos que terminaron con su encierro producto del testimonio falso.

Según el afectado, tras la pelea Dennis Hall lo buscó y le disparó en cuatro ocasiones, provocándole heridas considerables que precisaron de recuperación.

‘Mientras Fordes se recuperaba de las heridas, Dennis Hall falleció en un incendio de un edificio, el cual fue provocado, según primeras investigaciones’.

El principal sospechoso fue el ciudadano, quien aseguro que no había participado en el hecho no se preocupó demasiado; pero una mujer consideraba testigo clave daría a las autoridades un testimonio falso que dejaría su condena.

‘Hasta que fue condenado pensé que el sistema funcionaría, que se corregiría solo. En restropectiva, fue ingenuo’, dijo el ciudadano.

Annice Kennebrew, es la mujer que para Fordes es la villana y salvadora de su historia, porque luego de acusarlo injustamente también decidió retractarse.

“Sabíamos que había dos cosas que queríamos: hablar con la testigo y ver cuál era su historia. También sabíamos que había habido un sospechoso alternativo desde el principio en este caso”, expresó el abogado Imran Syed sobre el caso que mantuvo preso a su cliente por 37 años injustamente.

Se confirmó que la mujer fue presionada y amenazada por los verdaderos responsables para que rindiera el testimonio falso en contra de Fordes.

“Todo lo que le dije a la policía y todo lo que testifiqué en el juicio relacionado con haber presenciado el inicio del incendio, fue una invención. Hasta donde yo sé, Walter no tuvo nada que ver con este crimen”, dijo la mujer en un documento.

La personas involucradas en el hecho desafortunadamente fallecieron, dejando una nebulosa por saber la razón de inculpar a un inocente.

Fordes, fue liberado el pasado 20 de noviembre y espera reunirse con su madre de 94 años una vez se sienta seguro que no la contagiara del coronavirus.

“No guardo desprecio por las personas que mintieron para condenarme. La razón es egoísta: no iba a permitir que me destruyeran. Si no los perdonara, no sería perjudicial para ellos, sería perjudicial para mí”, dijo el hombre que a sus 26 años fue recluido injustamente.