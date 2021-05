El terrible caso de Juanita, la niña que fue quemada y vendida por su padre

México.- Su rostro y cuerpo son el vivo reflejo del terrible abuso que le propinó su propio padre. Las caricias y el amor de un progenitor hacia su hija se convirtieron en fuego, dolor y sufrimiento.

Juanita, con tan solo 12 años sabe lo duro que es la vida y su historia ha indignado a quien la conoce.

La pequeña a pesar del terrible maltrato regala una sonrisa, y con su inocencia asegura que la Virgen de Guadalupe le salvó la vida.

El milagro lo lleva en su interior, porque las secuelas del maltrato son evidentes para quienes la aprecian.

Según relatos de la pequeña, su propio padre la golpeaba constantemente, pero los abusos incrementaron hasta provocarle daños irreparables.

La terrible cicatriz en su cuerpo por las quemaduras cuentan al mundo lo cruel que puede ser un ser humano con una criatura inocente.

‘Durante todo su vida fue víctima de maltrato, perdió sus manos tras un incendio provocado por su propio padre’, citan medios nacionales.

Pero esa atrocidad no fue suficiente, el progenitor para deshacerse de ella llegó a venderla a un hombre que intentaba violarla.

‘Mi papá me dijo que no dijera nada, que no lo denunciara’, dijo la Juanita sobre el terrible maltrato que sufrió por años.

Su caso se ha convertido en un ejemplo, después que la adolescente lograra escapar de su comprados, gracias a un milagro.

De acuerdo con Juanita, fue la Virgen de Guadalupe que la salvó de más violencia al permitirle huir y conseguir la ayuda necesaria.

El relato de la pequeña detalla que luego de caminar por seis horas reconoció a la Virgen de Guadalupe, quien le ayudó subiéndola a un burro y así pedir ayuda.

Afortunadamente ahora la menor está bajo el resguardo de la fundación Latido de Amor, quien tras conocer su historia decidió llevarla a conocer el templo de la virgen.