El termostato para radiadores de última generación de Aqara ofrece una calefacción más inteligente y ecológica a los hogares europeos

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Aqara, líder internacional y pionero en IoT, anuncia hoy la disponibilidad de su Radiator Thermostat W600, presentado por primera vez en la IFA 2025. Con funciones inteligentes como el cómodo control de la temperatura, la regulación automática de la climatización y la interoperabilidad perfecta entre los ecosistemas Matter con el protocolo Thread/Zigbee, el W600 transforma los radiadores tradicionales en sistemas de calefacción inteligentes y eficientes desde el punto de vista energético que no solo mejoran el confort, sino que también ayudan a reducir las facturas de electricidad.

Diseñado para una vida sostenible, el Radiator Thermostat W600 permite ahorrar energía al minimizar la calefacción en las zonas desocupadas. En lugar de calentar toda la casa, los usuarios pueden programar ajustes de temperatura para habitaciones individuales, con hasta 7 periodos de tiempo por día, adaptándose a las rutinas diarias. Además, estas válvulas termostáticas para radiadores (TRV) pueden regular la temperatura interior en función de factores ambientales y de comportamiento, como la ocupación de la habitación y la geolocalización, lo que permite que el sistema de calefacción se adapte al uso en tiempo real y al comportamiento de los ocupantes. Por ejemplo, pueden precalentar la sala de estar cuando el usuario regresa a casa del trabajo y detener la calefacción cuando la habitación está desocupada a altas horas de la noche. Los usuarios pueden incluso emparejar los termostatos W600 con sensores de contacto para que los radiadores detengan la calefacción cuando se deja una ventana abierta, lo que reduce aún más el desperdicio de energía.

El W600 garantiza un confort óptimo con un control preciso de la climatización, ya que permite ajustar la temperatura en incrementos de ±0,5 °C. Los usuarios pueden configurar fácilmente la temperatura de cada habitación agrupando varios radiadores para controlarlos de forma sincronizada. Además, el ajuste de la temperatura se puede gestionar fácilmente a través de aplicaciones móviles, asistentes virtuales (Alexa, Google Assistant/Gemini, Siri) o dispositivos Aqara emparejados, como el Climate Sensor W100 y el Panel Hub S1 Plus.* Para aumentar el confort, el termostato se puede emparejar con un sensor de temperatura Aqara externo, como el Climate Sensor W100 o el Presence Multi-Sensor FP300, para regular la calefacción basándose en una lectura más precisa de la temperatura ambiente, ya que el sensor integrado puede verse afectado por su proximidad al radiador. Además, el W600 es ultrasilencioso y funciona por debajo de los 30 dB, lo que garantiza un sueño reparador sin molestias.

El Radiator Thermostat W600, que incorpora los protocolos Thread y Zigbee, ofrece una conectividad flexible y preparada para el futuro. En su modo Thread predeterminado, el termostato es compatible de forma nativa con Matter, lo que permite su integración con las principales plataformas, como Alexa, Apple Home, Google Home, Home Assistant, Homey y SmartThings, sin necesidad de un concentrador propietario. En el modo Zigbee alternativo, se empareja con un centro Aqara Zigbee y desbloquea funciones avanzadas dentro de la aplicación Aqara Home, incluyendo programaciones inteligentes, agrupación de múltiples dispositivos, control remoto con un dispositivo Aqara emparejado y regulación de la calefacción basada en un sensor de temperatura Aqara emparejado.

En comparación con su predecesor, el W600 ofrece una mayor compatibilidad con las válvulas de radiador europeas más comunes, ya que es compatible con conexiones de rosca M30*1,5 mm y proporciona adaptadores para válvulas RA, RAV, RAVL, Caleffi, Giacomini y M28*1,5 mm. Su pantalla LED giratoria garantiza una visibilidad clara desde cualquier ángulo, lo que permite instalaciones tanto horizontales como verticales. Diseñado para un uso prolongado, el W600 ofrece hasta 2 años de duración de la batería con 2 pilas AA, el doble que su predecesor.**

«Con el Radiator Thermostat W600, el Floor Heating Thermostat W500 y el Climate Sensor W100, todos ellos compatibles con el protocolo dual Thread/Zigbee, Aqara ha presentado una gama de controladores HVAC de última generación para el mercado europeo, que se integran a la perfección con diversos sistemas de calefacción y plataformas domésticas inteligentes», afirma Cathy You, vicepresidenta sénior de Operaciones y estrategia internacionales de Aqara. «Esta flexibilidad permite a nuestros clientes personalizar y preparar para el futuro sus sistemas de calefacción inteligentes, creando un hogar más cómodo y energéticamente eficiente».

El Radiator Thermostat W600 ya está disponible para su compra a través del sitio web oficial de Aqara, distribuidores autorizados y las principales plataformas de comercio electrónico, como Amazon (Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Polonia, España, Reino Unido).

Para obtener más información sobre el nuevo TRV, visite el sitio web de Aqara.

* Es posible que el control remoto con un Panel Hub S1 Plus emparejado no esté disponible cuando se lance el Thermostat Radiator W600. ** La duración de la batería puede variar en función del uso. La duración de 2 años se calcula basándose en un uso típico: unos 8 meses de funcionamiento activo al año en modo Thread.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Para consultas de los medios de comunicación:

media@aqara.com