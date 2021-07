El tercer aniversario de MapleStory M culmina con una actualización masiva con un nuevo personaje Angelic Buster y eventos de celebración en el juego

La actualización añade el evento Mega Burning de Angelic Buster, el nuevo evento de crecimiento del personaje y recompensas especiales

LOS ÁNGELES–(BUSINESS WIRE)–MapleStory M, el juego gratuito MMORPG para móvil disponible en iOS y Android, continúa las celebraciones con motivo de su tercer aniversario con la introducción de Angelic Buster y una serie de eventos para que los jugadores disfruten.





Nacida como una Nova sin honor, ni cola ni magia, Angelic Buster heredó los poderes de Eskalade, un antiguo dragón que vive en una antigua reliquia de Pantheon. Equipada con un cañón de brazo con la forma de un dragón, conocido como Soul Shooter, Angelic Buster es capaz de hacer volar hordas de enemigos con facilidad. En su segundo papel, esta Nova Pirata guarda el poder de Eskalade en un anillo especial, conocido como Soul Ring, que la transforma en Angelic Buster y le permite utilizar sus habilidades especiales. Los nuevos personajes entre los niveles 3 y 120 pueden aumentar hasta en dos niveles adicionales cada vez que suban de nivel mediante el evento Mega Burning.

Esta actualización también incluye una serie de oportunidades para que los nuevos jugadores se familiaricen con los sistemas y contenidos del juego y se pongan manos a la obra. Al alcanzar el nivel 10, los nuevos personajes obtendrán recompensas por completar misiones. Los nuevos usuarios podrán activar y adornar objetos legendarios mediante cofres de tesoro. Además, tanto los jugadores nuevos como los frecuentes podrán disfrutar de abundantes artículos extra si usan la opción de pago por primera vez.

Los eventos con motivo del tercer aniversario del mundo mágico de MapleStory M son:

Evento artesanal Merry-Go Round: los jugadores podrán recolectar materiales de mazmorras, aumentar su merry-go round hasta en cuatro posiciones y obtener su propio asiento personalizado con la oportunidad de ganar uno de lujo.

Evento Magical Land Parade: todos los jugadores que inicien sesión durante el evento obtendrán un buff perpetuo para todos los personajes en el mundo en que esté activado el buff.

Evento Coin Drop: durante el evento, toda recolección tiene la oportunidad de ganar una moneda y comprar artículos en la tienda Magical Land Coin Shop.

Evento Jumping Cloud Cat: un juego especial en que los jugadores navegan montados a una nube de gato para comer burbujas y obtener monedas.

El vestidor de Angelic Buster: las telas especiales que se liberen durante el evento pueden intercambiarse con un NPC para crear un vestido. Los jugadores también podrán personalizar looks de estilo durante el evento.

La sala de conciertos de Angelic Buster: los jugadores podrán obtener EXP extra al asistir a la sala de conciertos de Angelic Buster y escuchar sus canciones.

Evento Water Splash: todos los jugadores obtendrán tres billetes gratuitos para este minijuego en que los jugadores serán recompensados por esquivar varios artículos en un plazo de tiempo.

Evento de Mr. Kim’s Gift: los jugadores a partir del nivel 100 ganarán un premio sorpresa al interactuar con Mr. Kim y entrar en el inventario. Este premio está limitado a una unidad por cuenta.

Evento Sunshine Point: cuando consuman cristales, los jugadores ganarán Sunshine Points que les ofrecerán recompensas adicionales mediante el sistema de logros.

Evento Clash! Slimeshot: un concurso de lanzamiento de globos jugador contra jugador a modo de minijuego, disponible en cualquier parque de atracciones.

