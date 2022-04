El tejido de seguridad de datos de Imperva ofrece un enfoque nuevo y audaz para proteger todos los datos en entornos multinube e híbridos

SAN MATEO, California–(BUSINESS WIRE)–Imperva, Inc., (@Imperva), el líder integral en seguridad digital, presenta el Tejido de seguridad de datos de Imperva (Imperva Data Security Fabric, DSF) para modernizar y simplificar el gobierno de datos, la seguridad y la gestión del flujo de trabajo para todos los datos en entornos multinube e híbridos. Imperva DSF estandariza los controles de seguridad de datos en los entornos empresariales para brindar una visibilidad completa de lo que sucede en todos los almacenes de archivos y activos, en las instalaciones y en las nubes. Su arquitectura flexible admite una amplia gama de repositorios de datos, lo que garantiza que las políticas de seguridad se apliquen de manera coherente en todas partes.

Imperva DSF integra Imperva Sonar y una amplia cartera de productos y tecnologías de Seguridad de datos de Imperva líderes en la industria y de misión crítica. Los clientes ya están utilizando las capacidades de Imperva DSF para proteger los datos en cientos de almacenes de datos en los principales proveedores de la nube. Estas capacidades brindan acceso a miles de integraciones de automatización y respuesta para optimizar la visibilidad, crear reglas específicas para administrar el riesgo de datos y aprovechar una combinación de herramientas de seguridad que respaldan esas plataformas.

Imperva DSF facilita que los clientes comprendan y mitiguen el riesgo de datos en cada paso de su viaje de seguridad a través de datos estructurados, semiestructurados y no estructurados. Según Gartner: “para 2024, las empresas más grandes triplicarán los datos no estructurados almacenados como almacenamiento de archivos u objetos en las instalaciones, en el perímetro o en la nube pública, en comparación con 2020. Este crecimiento masivo de datos no estructurados exige una mejor protección contra amenazas como el ransomware.1” Imperva DSF puede descubrir y clasificar más de 350 formatos de archivo únicos, incluidos los formatos más utilizados por Adobe, Google, Microsoft y muchos otros. Imperva DSF protege los entornos multinube e híbridos de un cliente y brinda visibilidad a través de un único servicio que puede ejecutarse en cualquier lugar dentro de ese entorno. Imperva DSF proporciona una visión holística que hace que sea más fácil para los clientes identificar y proteger rápidamente la información confidencial en todo su entorno protegido.

En una amplia gama de áreas, incluido el cumplimiento de políticas, credenciales comprometidas, uso indebido no intencional y amenazas maliciosas a datos confidenciales, las organizaciones de todas las industrias de todo el mundo solicitan nuestra ayuda para proteger sus datos. Necesitan un control y una automatización amplios pero centralizados para obtener una visión más completa de la postura de riesgo, conocimientos más rápidos para acelerar los tiempos de respuesta y un costo de propiedad reducido”, dice Dan Neault, vicepresidente sénior y gerente general de Seguridad de Datos de Imperva. “El Tejido de seguridad de datos de Imperva permite a las organizaciones salvaguardar sus datos confidenciales al tiempo que garantiza la seguridad, el cumplimiento y la privacidad de los datos, y gestiona el riesgo digital mientras traslada con confianza los datos estratégicos a la nube”.

Imperva DSF y sus capacidades de automatización únicas para implementaciones con agentes y sin agentes hacen que sea más simple y menos costoso para los clientes escalar el gobierno y la protección de datos en cualquier lugar. “Después de pasar por una situación dolorosa con otra solución de monitoreo de actividad de datos, optamos por Imperva porque necesitábamos entregar algo rápidamente por motivos de cumplimiento. Imperva nos ofreció una solución basada en agentes más eficiente en términos de costo, administración y mucha menos complejidad. Puedes hacer todo en un solo lugar”, dice Diego Laverde, director de Seguridad de la Información del Banco Popular Dominicano. “Entró en producción sin problemas, la empresa ni siquiera se dio cuenta de que había sucedido y funcionó como debería”.

A través del Programa de Alianza Tecnológica (Technology Alliance Program, TAP) de Imperva, Imperva DSF tiene integraciones incorporadas con los principales hiperescaladores (hyperscalers) del mundo (p. ej., Amazon Web Services™, Microsoft® Azure®, Google Cloud™, etc.), los proveedores de bases de datos (p. ej., Microsoft®, MongoDB® Atlas, Oracle DBMS, Snowflake™, etc.) y los administradores de flujo de trabajo (p. ej., Atlassian, ServiceNow™, etc.). Imperva DSF abre nuevas oportunidades de innovación de creación de socios para proporcionar a los clientes capacidades adicionales y simplificar su orquestación. Imperva TAP se complace en dar la bienvenida a Mage™ (anteriormente Mentis), una alternativa de enmascaramiento de datos a las capacidades integradas de Imperva DSF para ayudar a los clientes a proteger los datos estructurados y no estructurados durante todo el ciclo de vida del desarrollo.

“Estamos entusiasmados con las posibilidades que Imperva DSF ofrece a los clientes mutuos y al ecosistema de socios”, dice Rajesh Parthasarathy, director ejecutivo de Mage. “Nuestra alianza tecnológica con Imperva brinda a las organizaciones una solución de enmascaramiento integrada reconocida por analistas para todos los tipos de datos compatibles con Imperva DSF”.

La estructura de seguridad de datos de Imperva incluye:

Supervisión de la actividad de los datos: mitiga las amenazas internas maliciosas y externas mediante la detección de cambios, la auditoría de las actividades para el cumplimiento y el bloqueo o alerta sobre violaciones de políticas.

mitiga las amenazas internas maliciosas y externas mediante la detección de cambios, la auditoría de las actividades para el cumplimiento y el bloqueo o alerta sobre violaciones de políticas. Análisis de riesgos de datos: automatiza la detección de comportamientos de acceso a datos no conformes, riesgosos o maliciosos en los almacenes de datos.

automatiza la detección de comportamientos de acceso a datos no conformes, riesgosos o maliciosos en los almacenes de datos. Gobierno de datos: descubre y clasifica los datos confidenciales que residen en tipos de datos estructurados, semiestructurados y no estructurados, para poner en práctica las políticas de control de seguridad.

descubre y clasifica los datos confidenciales que residen en tipos de datos estructurados, semiestructurados y no estructurados, para poner en práctica las políticas de control de seguridad. Control de acceso a datos: controla los derechos de los usuarios a los datos confidenciales, incluida la detección del acceso demasiado amplio a datos en la nube o en las instalaciones.

controla los derechos de los usuarios a los datos confidenciales, incluida la detección del acceso demasiado amplio a datos en la nube o en las instalaciones. Enmascaramiento de datos: transforma los datos para que sean ilegibles o desidentificados, lo que permite que el procesamiento se realice de conformidad.

Información adicional:

Acerca de Imperva

Imperva es el líder integral en seguridad digital con la misión de ayudar a las organizaciones a proteger sus datos y todos los caminos hacia ellos. Solo Imperva protege todas las experiencias digitales, desde la lógica comercial hasta las API, los microservicios y la capa de datos, y desde entornos heredados vulnerables hasta organizaciones que priorizan la nube. Los clientes de todo el mundo confían en Imperva para proteger sus aplicaciones, datos y sitios web de los ciberataques. Con un enfoque integrado que combina el perímetro, la seguridad de las aplicaciones y la seguridad de los datos, Imperva protege a las empresas que van desde nuevas empresas nativas de la nube hasta multinacionales globales con infraestructura híbrida. Imperva Threat Research y nuestra comunidad de inteligencia global mantienen a Imperva a la vanguardia del panorama de amenazas e integran a la perfección la última experiencia en seguridad, privacidad y cumplimiento en nuestras soluciones.

