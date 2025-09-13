El SUI Group anuncia la finalización del programa de recompra de acciones existente por valor de 2 millones de dólares y la posterior autorización de un nuevo programa por valor de 50 millones de dólares

WAYZATA, Minnesota--(BUSINESS WIRE)--SUI Group Holdings Limited («SUI Group», «SUIG» o la «Compañía») (NASDAQ: SUIG), la única empresa que cotiza en bolsa y que mantiene una relación oficial con la Sui Foundation, ha anunciado hoy que ha completado su programa de recompra de acciones por valor de 2 millones de dólares, previamente autorizado. SUI Group también anuncia que su consejo de administración ha autorizado un nuevo programa de recompra de acciones para adquirir hasta 50 millones de dólares adicionales en acciones ordinarias de la empresa.

Tras la finalización de su programa inicial de recompra de acciones, en el que la empresa recompró aproximadamente 318 743 acciones ordinarias a un precio medio de 4,30 dólares por acción entre el 10 y el 12 de septiembre de 2025, el nuevo programa de SUI Group ofrece la flexibilidad necesaria para mantener el valor liquidativo («NAV») por acción mediante la compra estratégica de sus acciones ordinarias. La empresa cree que la recompra de acciones a estos niveles supone un beneficio inmediato para los accionistas actuales y refleja su confianza en sus principios básicos subyacentes.

«Creemos que la actual desconexión entre el precio de nuestras acciones y el valor intrínseco del negocio representa una oportunidad muy atractiva», afirmó Marius Barnett, presidente de SUI Group. «La recompra de nuestras propias acciones a estos niveles no solo supone un rendimiento de la inversión muy atractivo, sino que también es una clara señal de nuestra confianza en la estrategia a largo plazo y la solidez financiera de SUI Group. Como administradores del capital de los accionistas, seguimos centrados en asignar los recursos donde vemos el mayor potencial de creación de valor, y en el mercado actual, eso incluye invertir en nosotros mismos. Tenemos la intención de seguir evaluando nuevas recompras si estas condiciones del mercado persisten».

Las recompras de acciones conforme al nuevo programa podrán realizarse mediante una combinación de recompras en el mercado abierto, transacciones negociadas de forma privada u otros medios, de conformidad con las leyes de valores aplicables y con sujeción a las condiciones del mercado y otros factores.

Acerca de SUI Group Holdings Limited

SUI Group es la única empresa que cotiza en bolsa con una relación oficial con la Sui Foundation, lo que le permite ofrecer una exposición de nivel institucional a la cadena de bloques SUI. A través de su estrategia de tesorería SUI, pionera en el sector, SUI Group está creando una plataforma de tesorería de activos digitales de primer nivel, con el respaldo de la fundación, diseñada para ofrecer escalabilidad, transparencia y generación de riqueza a largo plazo. La arquitectura de alta velocidad y escalabilidad horizontal de SUI la posiciona como una de las cadenas de bloques líderes diseñadas para la adopción masiva al impulsar aplicaciones de última generación en finanzas, juegos, IA y mucho más. La empresa tiene previsto continuar con sus operaciones financieras especializadas mientras ejecuta su estrategia de tesorería SUI. Para obtener más información, visite www.SUIG.io.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene «declaraciones prospectivas» en el sentido de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995, incluyendo declaraciones relativas a los beneficios esperados del cambio de marca de la empresa, las expectativas con respecto al rendimiento y crecimiento futuros de la empresa, la capacidad de la empresa para ejecutar sus planes, la estrategia de tesorería de activos digitales de la empresa, los activos digitales que poseerá la empresa y el rendimiento futuro. Las declaraciones prospectivas están sujetas a numerosos riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales escapan al control de la empresa, y los resultados reales pueden diferir sustancialmente. Los riesgos e incertidumbres aplicables incluyen, entre otros, el riesgo de que las transacciones aquí descritas no se completen a tiempo o no se completen en absoluto; la capacidad de la empresa para lograr operaciones rentables; las fluctuaciones en el precio de mercado de SUIG que afectarán a la contabilidad y la información financiera de la empresa; la regulación gubernamental de las criptomonedas; los cambios en las leyes o regulaciones sobre valores; los cambios en las condiciones comerciales, de mercado, financieras, políticas y regulatorias; los riesgos relacionados con las operaciones y el negocio de la empresa, incluyendo la naturaleza altamente volátil del precio de las criptomonedas; el riesgo de que el precio de las acciones de la empresa pueda estar altamente correlacionado con el precio de los activos digitales que posee; riesgos relacionados con el aumento de la competencia en los sectores en los que opera y operará la empresa; riesgos relacionados con la importante incertidumbre jurídica, comercial, normativa y técnica en relación con los activos digitales en general; riesgos relacionados con el tratamiento de los criptoactivos a efectos fiscales en Estados Unidos y en el extranjero; expectativas con respecto al rendimiento futuro, el crecimiento y las adquisiciones previstas; posibles litigios que afecten a la empresa o a la validez o aplicabilidad de la propiedad intelectual de la empresa; condiciones económicas internacionales; acontecimientos geopolíticos y cambios normativos; acceso a financiación adicional y la posible falta de dicha financiación; y la capacidad de la empresa para obtener financiación en el futuro y las condiciones de dicha financiación, incluyendo la dilución causada por la misma, así como los riesgos e incertidumbres identificados y los identificados en el apartado «Risk Factors» de la declaración de registro de la empresa en el formulario S-1 con fecha del 8 de septiembre de 2025, así como los factores de riesgo complementarios y otra información que la empresa haya presentado o pueda presentar ante la SEC. Se advierte a los lectores que no confíen indebidamente en estas declaraciones. Los inversores también deben tener en cuenta que, según los principios contables generalmente aceptados (GAAP) de EE. UU., determinados activos criptográficos deben valorarse a su valor razonable, y los cambios deben reconocerse en los ingresos netos de cada periodo contable. Estos ajustes del valor razonable pueden provocar fluctuaciones significativas en el balance y la cuenta de resultados de la empresa de un periodo a otro. Además, en el caso de determinados criptoactivos, es posible que sea necesario contabilizar en los ingresos netos los gastos por deterioro si el precio de mercado de dichos activos cae por debajo del coste base al que se contabilizan en el balance. Se recomienda a los lectores que consulten los documentos presentados por la empresa ante la SEC, disponibles en www.sec.gov, para obtener más información sobre estos y otros riesgos e incertidumbres. Las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa solo son válidas en la fecha de este documento, y la empresa no asume ninguna obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva, salvo que lo exija la ley. La actividad comercial de la empresa está sujeta a riesgos e incertidumbres sustanciales, incluyendo los mencionados anteriormente. Los inversores, los posibles inversores y otras personas deben tener muy en cuenta estos riesgos e incertidumbres.

Contacts

Contacto para los medios de comunicación

Gasthalter & Co.



SUIG@gasthalter.com

Contacto de relaciones con los inversores

Sean Mansouri, CFA, o Aaron D’Souza



Relaciones con los inversores de Elevate



(720) 330-2829



SUIG@elevate-ir.com