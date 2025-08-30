El “Special Master” recomienda la oferta de Amber Energy, 2000 millones de dólares más baja, en el proceso de venta de CITGO

PEMBROKE, Bermuda--(BUSINESS WIRE)--Gold Reserve Ltd. (TSX.V: GRZ) (BSX: GRZ.BH) (OTCQX: GDRZF) (“Gold Reserve” o la “Compañía”) anuncia que su filial de Delaware, Dalinar Energy Corporation (“Dalinar Energy”), no ha sido seleccionada por el “Special Master” como licitador recomendado para la compra de las acciones de PDV Holding, Inc. (“PDVH”), la casa matriz indirecta de CITGO Petroleum Corp., en el proceso de venta que está llevando a cabo el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware (el “Tribunal”). Amber Energy Inc. fue nombrada en la Recomendación Final Actualizada.

El precio de compra neto de la oferta de Amber Energy es de aproximadamente 5900 millones de dólares, lo que supone unos 2000 millones menos que el precio revisado de Dalinar Energy, que asciende a 7900 millones.

La Compañía considera que tiene motivos sólidos para oponerse a la Recomendación Final Actualizada, y tiene la intención de hacerlo enérgicamente. La presentación de las objeciones debe hacerse ante el Tribunal el 6 de septiembre de 2025, y serán consideradas por este en la Audiencia de Venta programada para el 15 de septiembre de 2025.

El 28 de agosto de 2025, Dalinar Energy presentó una oferta mejorada al “Special Master”. Los términos de la oferta mejorada se describen en la Recomendación Final Actualizada. En resumen, el valor económico total de la oferta mejorada de Dalinar Energy superó los 11 200 millones de dólares, compuesto por:

un precio de compra neto de 7900 millones de dólares, lo que representa un aumento de 520 millones de dólares con respecto al precio de su Oferta Ganadora anterior;

un aumento potencial adicional de 400 millones de dólares en el precio de compra mediante la oferta de 20 millones de dólares en efectivo y valores a los acreedores subordinados;

mayor apoyo financiero para proporcionar flexibilidad a fin de abordar y resolver la posible responsabilidad de aproximadamente 2900 millones de dólares de las reclamaciones de los bonistas de 2020, según sea necesario, y una reafirmación de que Dalinar Energy asume el riesgo asociado a las reclamaciones de los bonistas de 2020 en su propuesta de compra de las acciones de PDVH.

Gold Reserve también realizó una serie de mejoras sustanciales no económicas en la oferta para resolver las objeciones y, de ese modo, aumentar la certeza de su cierre.

La oferta de Dalinar Energy sigue estando totalmente financiada y respaldada por un consorcio crediticio que incluye tres instituciones financieras líderes. Proporciona financiación de deuda comprometida, préstamos adicionales basados en activos disponibles tras el cierre y financiación de capital.

Para obtener más información sobre la oferta de Amber Energy y la oferta mejorada de Dalinar Energy, así como una copia de todos los documentos de la oferta, consulte la Recomendación Final Actualizada, cuya copia puede encontrar aquí.

Puede encontrar una descripción completa del procedimiento de venta de Delaware en el sistema de acceso público a los registros electrónicos judiciales en Crystallex International Corporation contra la República Bolivariana de Venezuela, 1:17-mc-00151-LPS (D. Del.) y sus procedimientos relacionados.

Advertencia sobre las declaraciones prospectivas

El presente comunicado contiene “declaraciones prospectivas” en el sentido de las leyes federales de valores de los Estados Unidos aplicables e “información prospectiva” en el sentido de las leyes provinciales y territoriales de valores de Canadá aplicables, y manifiesta las intenciones, esperanzas, creencias, expectativas o predicciones de Gold Reserve y de su dirección con vistas al futuro. Las declaraciones prospectivas se basan necesariamente en una serie de estimaciones e hipótesis que, si bien la dirección considera razonables en este momento, están sujetas inherentemente a incertidumbres y contingencias empresariales, económicas y competitivas importantes. Por lo general se caracterizan por términos como “anticipa”, “planea”, “continúa”, “espera”, “proyecta”, “pretende”, “cree”, “prevé”, “estima”, “podrá”, “hará”, “potencial”, “propuesto”, “posicionado” y otros términos similares, o declaraciones de que ciertos acontecimientos o condiciones “pueden ocurrir” u “ocurrirán”. Las declaraciones de carácter prospectivo contenidas en este comunicado de prensa incluyen, entre otras, las relativas a cualquier oferta presentada por la Compañía para la adquisición de las acciones de PDVH (la “Oferta”).

Advertimos que tales declaraciones prospectivas implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y demás riesgos que pueden hacer que los eventos, desenlaces o resultados reales de Gold Reserve sean muy diferentes de nuestros desenlaces, resultados, desempeño o logros estimados expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas, incluidos entre otros: la discreción del “Special Master” para considerar la Oferta, para entrar en cualquier discusión o negociación con respecto a la misma; que el “Special Master” podría no recomendar la Oferta en la Recomendación Final; que una objeción a la Oferta puede ser admitida por el Tribunal; que la Oferta no sea aprobada por el Tribunal como la “Oferta Final Recomendada” en virtud de los Procedimientos de Licitación, y si es aprobada por el Tribunal pueda no cerrarse, incluso como resultado de no obtener las aprobaciones regulatorias necesarias, incluidas entre otras cualquier aprobación necesaria de la Oficina de Control de Activos Extranjeros(“OFAC”) de los Estados Unidos, el Comité de Inversión Extranjera de Estados Unidos, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos o la TSX Venture Exchange; que la Compañía o cualquier otra parte no obtenga suficiente financiación de capital y/o deuda o cualquier aprobación de los accionistas necesaria para, o satisfaga otras condiciones para efectuar, cualquier transacción resultante de la Oferta; que la Compañía pueda perder cualquier depósito en efectivo realizado debido a no completar la Oferta o por cualquier otro motivo; que la realización de la Oferta o de cualquier transacción resultante de la misma pueda implicar costos, responsabilidades o retrasos inesperados; que, antes o como resultado de la realización de cualquier transacción contemplada en la Oferta, la actividad de la Compañía pueda experimentar perturbaciones significativas debido a la incertidumbre relacionada con la transacción, las condiciones del sector, las guerras de tarifas u otros factores; la capacidad de ejecutar la orden de embargo concedida a la Compañía; el incumplimiento de los plazos fijados para diversos informes y/u otros asuntos relacionados con el Proceso de venta; la capacidad de la Compañía de participar de otro modo en el Proceso de venta (y los costos relacionados con este) ; el importe, en su caso, de los ingresos asociados al Proceso de venta; las reclamaciones concurrentes de otros acreedores de Venezuela, PDVSA y la Compañía, incluidos los intereses devengados por los fallos de dichos acreedores y la prioridad otorgada a los mismos; las incertidumbres con respecto a posibles acuerdos entre Venezuela y otros acreedores y el impacto de dichos acuerdos en el importe de los fondos que puedan estar disponibles en virtud del Proceso de venta; y que los ingresos del Proceso de venta puedan no ser suficientes para satisfacer los importes pendientes en virtud del laudo arbitral de septiembre de 2014 de la Compañía y/o la correspondiente sentencia estadounidense del 15 de noviembre de 2015; y las ramificaciones de la quiebra con respecto al Proceso de venta y/o las reclamaciones de la Compañía, incluido el resultado de la prioridad de otras reclamaciones. Esta lista no es exhaustiva de los factores que pueden afectar a cualquiera de las declaraciones prospectivas de la Compañía. Para un análisis más detallado de los factores de riesgo que afectan a la actividad de la empresa, véase el Informe de Gestión y Análisis de la Compañía correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024 y otros informes que se han presentado en SEDAR+ y que están disponibles en el perfil de la Compañía en www.sedarplus.ca.

Se advierte a los inversores que no deben confiar indebidamente en las declaraciones prospectivas. Todas las declaraciones prospectivas escritas y orales posteriores atribuibles a Gold Reserve o a personas que actúen en su nombre quedan expresamente matizadas en su totalidad por el presente aviso. Gold Reserve renuncia a cualquier intención u obligación de actualizar públicamente o revisar de otro modo cualquier declaración prospectiva o la anterior lista de supuestos o factores, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros o de otro modo, sujeto a sus obligaciones de divulgación en virtud de las normas aplicables promulgadas por las leyes provinciales y territoriales de valores de Canadá aplicables.

Para obtener más información sobre Dalinar Energy, visite: https://www.dalinarenergy.com.

Para obtener más información sobre Gold Reserve Ltd., visite: https://www.goldreserve.bm.

