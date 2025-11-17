El simulador de vuelo Bell 525 de TRU Simulation recibe la certificación provisional de nivel C de la FAA

COLONIA, Alemania--(BUSINESS WIRE)--TRU Simulation + Training Inc., una empresa de Textron Inc. (NYSE:TXT) y filial de Textron Aviation Inc. y Bell Textron Inc., anunció hoy que su simulador de vuelo completo (FFS) Bell 525, ubicado en la Bell Training Academy, ha recibido la certificación provisional de nivel C de la Administración Federal de Aviación (FAA). Bell Textron Inc. ha diseñado y fabricará el helicóptero Bell 525, por lo que, al alcanzar este hito, los pilotos pueden acumular más horas de vuelo en la plataforma Bell 525 antes de la certificación de tipo prevista por la FAA para este helicóptero.









“La precisión y el realismo de nuestros dispositivos de simulación de vuelo desempeñan un papel crucial a la hora de garantizar que los pilotos puedan plasmar con eficacia su formación a situaciones reales”, señaló Jerry Messaris, vicepresidente y director general de TRU Simulation. “Esta certificación garantiza que los pilotos puedan practicar sus habilidades en un entorno controlado a medida que avanza el programa del 525”.

El simulador está equipado con sistemas visuales de alta fidelidad, entornos de cabina realistas y plataformas de movimiento avanzadas, y todo ello combinado para crear una experiencia de entrenamiento que refleja fielmente las condiciones reales de vuelo. Diseñado para proporcionar a los pilotos una experiencia de entrenamiento inmersiva y altamente realista, reproduce con precisión el rendimiento y las características de manejo de los helicópteros Bell 525. Gracias al uso de tecnología de última generación, TRU Simulation garantiza que los pilotos puedan perfeccionar sus habilidades y mejorar su preparación para operaciones en el mundo real.

Acerca de TRU Simulation

TRU Simulation + Training Inc., una empresa de Textron Inc. y filial de Textron Aviation Inc. y Bell Textron Inc., es proveedor líder de dispositivos de entrenamiento de alta fidelidad y simuladores de movimiento completo para la industria aeronáutica. Con un firme compromiso con la excelencia y la innovación, TRU Simulation lleva más de una década a la vanguardia de la tecnología de simulación de vuelo. Nuestras soluciones de simulación personalizadas permiten a los pilotos volar con confianza, mientras que nuestra tecnología de vanguardia garantiza experiencias de entrenamiento seguras y realistas. Para obtener más información, visite www.TRUSimulation.com.

Acerca de Bell

Pensar más allá, eso es lo que hacemos. Durante más de 80 años, hemos reinventado la experiencia del vuelo y sus posibilidades.

Somos pioneros: fuimos los primeros en romper la barrera del sonido y en certificar un helicóptero comercial. Participamos en la primera misión lunar de la NASA y llevamos al mercado sistemas avanzados de aeronaves de rotor basculante. Hoy estamos definiendo el futuro de la movilidad bajo demanda.

Con sede en Fort Worth (Texas), al tratarse de una subsidiaria de propiedad total de Textron Inc., contamos con ubicaciones estratégicas en todo el mundo. Y con casi una cuarta parte de nuestra fuerza laboral habiendo prestado servicio en el ámbito militar, ayudar a nuestras fuerzas armadas a cumplir sus misiones es una de nuestras pasiones.

Lo más importante es la experiencia excepcional que nuestras innovaciones revolucionarias ofrecen a nuestros clientes, de manera confiable, eficiente y con la seguridad siempre como prioridad.

Acerca de Textron Inc.

Textron Inc. es una empresa multisectorial que aprovecha su red mundial de negocios aeronáuticos, de defensa, industriales y financieros para ofrecer a sus clientes soluciones y servicios innovadores. Textron es conocida en todo el mundo por sus potentes marcas como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO y Textron Systems. Para más información, visite: www.textron.com.

Algunas de las afirmaciones contenidas en este comunicado de prensa pueden proyectar ingresos o describir estrategias, objetivos, perspectivas u otras cuestiones no históricas; estas afirmaciones de carácter prospectivo son válidas únicamente en la fecha en que se realizan. No asumimos ninguna obligación de actualizarlas. Todas las afirmaciones están sujetas a riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y demás factores que pueden hacer que nuestros resultados reales difieran de forma sustancial de los expresados o implícitos en las declaraciones de carácter prospectivo.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Medios de comunicación:

Lauren Howell



+1.316.927.9536



Lhowell@txtav.com

txtav.com