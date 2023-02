El show de Rihanna en el Super Bowl genera polémica, unos lo aplauden otros lo critican

El show de Rihanna en el Super Bowl ha generado una polémica, mientras unos aplauden su actuación otros aseguran que no fue espectacular.

La presentación fue vista por más de cien millones de espectadores, la acrobática actuación y la revelación de su embarazo se robaron la atención del evento deportivo.

La artista, quien triunfo en los premios Grammy, apareció vestida de rojo para cantar media docena de canciones, entre estas “Bitch better have my money” y otras.

Entre lo más comentado está la barriga de Rihanna y su coreografía, la que no gustó a muchos de los fanáticos del Super Bowl.

“Increíble actuación”, indicaron algunos de sus seguidores. Por su parte, los críticos cuestionaron que su espectáculo dejó mucho que desear.

En ese sentido, señalaron que la artista no dio la calidad que se está acostumbrado en el escenario.

Otro dato sobre su presentación es que Rihanna usó más de un millón de diamantes de diferentes marcas. “Llevaba una brillante colección de piezas que incluían pendientes de diamantes colgantes y varios clips de diamantes diferentes de la marca con sede en París”.

Se informó que la pieza tiene 251 diamantes de corte redondo engastado en pavé y una corona engastada con aun más diamantes.

La artista durante los Grammy ganó seis premios, lo que confirman que es una excelente en sus presentaciones.