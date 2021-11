El senador Tom Carper insta al Congreso de EEUU a confirmar la nueva embajadora en Honduras

El senador demócrata por el estado de Delaware, Thomas Richard Carper instó al Senado de EEUU a que se confirmara a la diplomática de carrera, Laura Dogu, quien fue nominada por el presidente Joe Biden, como embajadora de Estados Unidos en Honduras.

“Para abordar las causas fundamentales de la migración, necesitamos una fuerte presencia en Centroamérica. Y para hacer eso, necesitamos embajadores confirmados por el Senado”, manifestó Carper.

“Yo aplaudo al presidente de Estados Unidos por nominar a Laura Dogu, embajadora e Honduras, e insto a mis colegas a confirmar a esta diplomática experimentada”, concluyó.

To tackle the root causes of migration, we need a strong presence in Central America. And to do that, we need Senate-confirmed Ambassadors at the helm.

I applaud @POTUS for nominating Laura Dogu Ambassador to Honduras & urge my colleagues to confirm this experienced diplomat.

— Senator Tom Carper (@SenatorCarper) November 5, 2021