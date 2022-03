El Senado de los EEUU ratifica a Laura Farnsworth Dogu como embajadora en Honduras

El Senado de los Estados Unidos (EEUU) ratificó este viernes a Laura Farnsworth Dogu como la embajadora en Honduras, quien trabajará en conjunto con la presidenta del país centroamericano, Xiomara Castro.

La noticia del nombramiento lo dio a conocer la Cámara Alta del Congreso estadounidense por medio de Twitter.

“Confirmado por voto de voz: Calendario Ejecutivo #786 Laura Farnsworth Dogu Miembro de Carrera del Servicio Exterior Superior, Clase de Ministro de Carrera, para ser Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de los Estados Unidos de América en la República de Honduras”, cita el tuit del Senado.

Confirmed by voice vote: Executive Calendar #786 Laura Farnsworth Dogu a Career Member of the Senior Foreign Service, Class of Career Minister, to be Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the United States of America to the Republic of Honduras.

