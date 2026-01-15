El Senado de EEUU le da una victoria a Trump: bloquea una ley que buscaba impedir más acciones en Venezuela 

El Senado de Estados Unidos ha bloqueado una ley que buscaba restringir al presidente Donald Trump de realizar futuras acciones militares en Venezuela sin autorización previa del Congreso.

El debate sobre las acciones militares en Venezuela vuelve así al centro de la agenda política estadounidense, reavivando tensiones políticas y diplomáticas.

La legislación fue impulsada por sectores que advierten sobre el peligro de una intervención armada unilateral en Venezuela, país que enfrenta una profunda crisis política y humanitaria desde hace años.

Sin embargo, la propuesta no logró el respaldo suficiente en la Cámara Alta, donde varios senadores argumentaron la necesidad de mantener flexibilidad para la Casa Blanca ante eventuales amenazas a la seguridad nacional.

Debate político: ¿Quién apoya intervenir en Venezuela?

La votación reflejó posturas encontradas tanto en el Partido Republicano como en el Demócrata.

Mientras un bloque bipartidista subrayó la importancia de consultar al Congreso antes de cualquier acción militar, otros insistieron en la autoridad presidencial para responder rápidamente ante crisis internacionales, especialmente en la región latinoamericana.

Esta decisión genera preocupación entre analistas y defensores de derechos humanos, quienes advierten que mantener abierta la opción de acciones militares podría incrementar las tensiones con Caracas y el resto de la región.

Organizaciones internacionales han pedido que cualquier medida se adopte bajo el marco del derecho internacional y la supervisión del Congreso estadounidense.