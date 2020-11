El Seminario Web de ITS America Muestra Cómo las Soluciones Basadas en Lidar Pueden Aumentar la Seguridad de los Peatones

Un experto de Velodyne Lidar se une al panel de discusión sobre las formas en que Lidar puede mejorar la seguridad y la eficacia del transporte

SAN JOSÉ, California–(BUSINESS WIRE)–Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR) anunció hoy que está uniendo fuerzas con la Sociedad de Transporte Inteligente de América (Intelligent Transportation Society of America, ITS America) para producir un seminario web que explorará cómo la tecnología lidar puede impulsar la movilidad inteligente en las aplicaciones de ciudades inteligentes. Velodyne e ITS America están trabajando juntos para avanzar el progreso de los vehículos autónomos y las soluciones de ciudades inteligentes con el objetivo de salvar vidas, mejorar la movilidad y promover la sostenibilidad.





El seminario web gratuito, denominado “Un enfoque basado en Lidar para la seguridad de los peatones”, se llevará a cabo el 12 de noviembre de 2020 a las 2:00 p. m., horario del este. Para registrarse, visite el sitio web del seminario web aquí.

Entre 2009 y 2018, las muertes de peatones aumentaron en un 53 % según el Instituto de Seguros para la Seguridad Vial. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA) informa que más de 6000 peatones mueren cada año en accidentes relacionados al tráfico.

Para abordar estos problemas, se están implementando tecnologías basadas en lidar dentro de todas las industrias, incluso para vehículos autónomos, asistencia avanzada al conductor e infraestructura inteligente. El panel del seminario web tratará cómo se están implementando las soluciones equipadas con lidar con la meta de salvar vidas.

El panel está moderado por Amy Ford, vicepresidenta de programas de políticas y movilidad bajo demanda en ITS America. Los panelistas del seminario web serán los siguientes:

Nikhil Naikal, vicepresidente de ingeniería de software de Velodyne Lidar

Asad Lesani, director ejecutivo de Blue City Technology

Olivier Le Cornec, director tecnológico de NAVYA

“Las soluciones de seguridad para vehículos automatizados y ciudades inteligentes basadas en lidar pueden ayudar a salvar vidas, mejorar la movilidad y promover la sostenibilidad. El panel de discusión compartirá perspectivas sobre cómo las empresas y las organizaciones gubernamentales están utilizando sensores lidar para permitir una nueva generación de infraestructura inteligente y el despliegue de vehículos autónomos”, comentó Ford.

“Los asistentes al seminario web pueden escuchar del panel de expertos cómo se utilizan los sensores de Velodyne en la actualidad para promover la seguridad de los peatones y vehículos en las carreteras y mejorar la movilidad y la eficacia en nuestras comunidades”, expresó Sally Frykman, directora de comunicaciones de Velodyne Lidar.

Velodyne Lidar (NASDAQ: VLDR) marcó el comienzo de una nueva era de tecnología autónoma con la invención de sensores lidar de visión envolvente en tiempo real. Velodyne es la primera empresa especializada en lidar que cotiza en la bolsa y es conocida en todo el mundo por su amplia cartera de innovadoras tecnologías lidar. Las revolucionarias soluciones de software y sensores de Velodyne brindan flexibilidad, calidad y rendimiento para satisfacer las necesidades de una amplia gama de industrias, que incluyen vehículos autónomos, sistemas avanzados de asistencia al conductor (advanced driver assistance systems, ADAS), robótica, vehículos aéreos no tripulados (unmanned aerial vehicles, UAV), ciudades inteligentes y seguridad.

