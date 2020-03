El Salvador: Se registran protestas exigiendo la ayuda prometida por Bukele

Ciudadanos, en su mayoría vendedores ambulantes, han salido a las calles este lunes para exigirle al gobierno de Bukele agilidad en la entrega del bono de 300 dólares prometidos para mermar los efectos del contagio.

Los protestantes aseguran que al apersonarse a los CENADE sus nombres no figuraban en la lista de la ayuda gubernamental, mientras el gobiernos desmiente.

El propio Nayib Bukele es sus redes sociales explicó que el cierre de las CENADE, donde se entregaban la ayuda, fue por la aglomeración de las personas producto de la falta de consciencia ciudadana.

A pesar de las explicaciones del presidente salvadoreños, miles de personas se congregaron para manifestarse, argumentando que tienen hambre.

El Salvador es uno de los pocos gobiernos que tomó medidas mucho antes que ingresara el contagio.

Asimismo ha excluido a sus ciudadanos del pago de impuestos, alquileres y servicios públicos.

This is bad. Persons lined up outside El Salvador govt office to attempt to get the $300 subsidy payment intended to offset the economic pain of stay at home order. pic.twitter.com/WJKRLbUv5X

— Tim Muth (@TimMuth) March 30, 2020