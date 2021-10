El RPG para móviles KonoSuba: Fantastic Days se asocia con Re:ZERO para el evento de colaboración del 9 de noviembre

La colaboración incluye recompensas, personajes de Re:ZERO y eventos de tiempo limitado

LOS ÁNGELES–(BUSINESS WIRE)–Actualmente, el editor de juegos líder Nexon ha anunciado que el juego de rol (RPG) gratuito para móviles, KonoSuba: Fantastic Days, se unirá a la popular serie de anime isekai, Re:ZERO, para una colaboración de tiempo limitado, que tendrá lugar del 9 al 23 de noviembre.





Los aficionados pueden preinscribirse hoy mismo aquí y podrán obtener recompensas especiales participando en los siguientes eventos de la página:

¡Preinscríbase para una aventura! Cuantas más preinscripciones se acumulen, mejores serán las recompensas para todos los jugadores. Podrán recibir estas recompensas por cada etapa de juego que completen del 9 al 15 de noviembre.

Cuantas más preinscripciones se acumulen, mejores serán las recompensas para todos los jugadores. Podrán recibir estas recompensas por cada etapa de juego que completen del 9 al 15 de noviembre. ¿Tienes lo que hay que tener para ir a la aventura con Emilia? Los fans pueden conocer más a Emilia, la heroína medio-elfa de Re:ZERO, a través del test en línea.

Los fans pueden conocer más a Emilia, la heroína medio-elfa de a través del test en línea. ¡Celebre nuestra colaboración con bonos de inicio de sesión! Los jugadores podrán recibir valiosos objetos cada día que se conecten durante la cuenta atrás para la colaboración de Re:ZERO.

La colaboración especial entre KonoSuba: Fantastic Days y Re:ZERO incluye los siguientes eventos especiales:

¡La bendición divina para los participantes de Re:ZERO!: Los fans estarán encantados de ver a los personajes de KonoSuba y Re:ZERO interactuar entre sí en este escenario exclusivo. Los jugadores que completen el escenario recibirán una recluta Emilia de cuatro estrellas para usar en el juego.

Los fans estarán encantados de ver a los personajes de y interactuar entre sí en este escenario exclusivo. Los jugadores que completen el escenario recibirán una recluta Emilia de cuatro estrellas para usar en el juego. Reclutamiento colaborativo de Re:ZERO : Durante este evento de reclutamiento, los jugadores tienen la oportunidad de reclutar a Megumin y Aqua con nuevos trajes inspirados en Re:ZERO , así como a Rem, la criada favorita de los fans de Re:ZERO .

: Durante este evento de reclutamiento, los jugadores tienen la oportunidad de reclutar a Megumin y Aqua con nuevos trajes inspirados en , así como a Rem, la criada favorita de los fans de . Petelgeuse, el jefe de la Arena de batalla EX: Los jugadores se enfrentarán a Petelgeuse, el Arzobispo del pecado del culto a la bruja, en este nuevo modo de juego de Re:ZERO.

Además de la diversión de Re:ZERO, KonoSuba: Fantastic Days contará con las siguientes actualizaciones importantes:

Historia principal – capítulo 10 : Los jugadores podrán disfrutar de la continuación de la historia principal de KonoSuba: Fantastic Days con la incorporación de este capítulo.

: Los jugadores podrán disfrutar de la continuación de la historia principal de con la incorporación de este capítulo. Juicio a los antiguos : Este nuevo modo de juego permite a los jugadores perfeccionar el entrenamiento de los miembros de su equipo.

: Este nuevo modo de juego permite a los jugadores perfeccionar el entrenamiento de los miembros de su equipo. Arena de batalla EX: Esta nueva Arena de batalla ofrecerá a los jugadores recompensas exclusivas y valiosas.

KonoSuba: Fantastic Days está publicado por Nexon en colaboración con el editor de KonoSuba, Kadokawa, y desarrollado por Sumzap. ©2019 N・K/K/KMP ©Sumzap, Inc. ©NEXON Todos los derechos reservados. ©TN,K,Re:ZERO2P

Para estar informado sobre KonoSuba: Fantastic Days, visita Google Play o la App Store, y asegúrate de seguir a @PlayKonoSuba en Instagram y Twitter para conocer las últimas novedades.

Recursos de prensa: Reecursos de prensa

Redes sociales: Twitch / Twitter / Instagram / Discord / Facebook

Acerca de Re:ZERO -Starting Life in Another World-

Re:ZERO -Comenzar a vivir en otro mundo- es una famosa novela ligera japonesa, escrita por Tappei Nagatsuki e ilustrada por Shinichirou Otsuka. El argumento narra las luchas de un recluso llamado Natsuki Subaru, que es convocado repentinamente a otro mundo donde utiliza sus habilidades para retroceder en el tiempo después de su muerte. Re:ZERO ha sido adoptado en numerosas ocasiones para para diversos contenidos como novelas, animaciones de televisión, manga y juegos.

Acerca de KonoSuba: Fantastic Days konosuba.nexon.com

Basado en la popular serie de anime “KonoSuba: God’s Blessing on this Wonderful World!”, KonoSuba: Fantastic Days es un juego de rol gratuito con un elenco de personajes para iOS y Android. Con los personajes favoritos de los fans, como Kazuma Sato, Aqua, Megumin y Darkness, el juego sigue la línea argumental de la novela original e incluye personajes únicos creados exclusivamente para el juego. El año pasado, el lanzamiento japonés de KonoSuba: Fantastic Days recibió una respuesta muy positiva por parte de los jugadores, con un gran reconocimiento y una gran base de seguidores.

Acerca de Nexon America Inc. http://www.nexon.com

Fundada en 2005, Nexon America Inc. ofrece una excelente experiencia de juegos gratuitos en línea y soporte de juegos en vivo, al aprovechar las fortalezas de NEXON Co., Ltd. (“Nexon”) y aplicarlas para audiencias exclusivamente occidentales. Nexon America ha mantenido consistentemente franquicias icónicas como MapleStory y Mabinogi durante más de una década, que han batido récords y cautivado a los jugadores. Con nuevos proyectos en el horizonte, Nexon America mantiene el espíritu pionero e innovador de su empresa matriz, al emplear su enfoque de primer jugador y, a su vez, diseñar las mejores experiencias de juego posibles para el mercado occidental.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Brian Klotz



Nexon America



pr@nexon.com