El rey Carlos ofrece un banquete de Estado a presidente alemán en Windsor y llama a respaldar a Ucrania

El rey Carlos III recibió este miércoles al presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, durante un elegante banquete de Estado celebrado en el Castillo de Windsor, en medio de una decoración festiva acorde con la temporada navideña.

El evento reunió a 152 invitados, entre ellos figuras políticas, líderes empresariales y personalidades públicas, quienes se congregaron en el histórico St. George’s Hall, adornado especialmente para la ocasión.

A la cena asistieron varios miembros destacados de la familia real, incluidos la reina Camila, el príncipe y la princesa de Gales, la princesa Ana y los duques de Edimburgo. Esta visita marca la primera recepción de Estado de Alemania en el Reino Unido en 27 años, subrayando la importancia del vínculo bilateral.

Durante su discurso, el rey Carlos hizo un llamado directo a los aliados occidentales para mantener su apoyo a Ucrania frente a la invasión rusa, destacando la necesidad de unidad y firmeza ante la agresión.