El rey Carlos III llora la muerte de su madre: “Es un momento de gran tristeza para mí”

El rey Carlos III lamentó la muerte de su madre, la reina Isabel II, y aseguró que es un momento de gran tristeza y una pérdida que siente todo el pueblo.

“La muerte de mi amada madre, su majestad la reina, es un momento de gran tristeza para mí y todos los miembros de la familia”, dijo el nuevo monarca en un comunicado de prensa.

Carlos III, como se denominará al sucesor de Isabel II, asumirá oficialmente después de los diez días de luto por la muerte de su majestad.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de una soberana muy querida y de una madre que fue muy amada”, agrega el mensaje publicado en la cuenta oficial de la familia real.

El monarca señaló que la pérdida se sentirá profundamente en todo el país, en los reinos de las mancomunidades y en el mundo.

“Durante este periodo de duelo y cambio, mi familia y yo estaremos consolados al saber sobre el respeto y profundo afecto que la reina tuvo”, apunta el comunicado.

Carlos III asume el trono después de más de medio siglo como heredero, una larga espera que lo convirtió en el príncipe eterno.

September 8, 2022