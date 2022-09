El rescate hipotecario preserva la propiedad de la vivienda y la riqueza generacional en las comunidades hispanas y latinas

SACRAMENTO, California.–(BUSINESS WIRE)–En el marco de la conmemoración del Mes de la Herencia Hispana en California, el Programa de Rescate Hipotecario de California continúa con sus esfuerzos para preservar la propiedad de la vivienda en las comunidades hispanas y latinas, que históricamente han debido afrontar discriminación en cuanto a la vivienda, así como dificultades desproporcionadamente mayores durante la pandemia. Al ofrecer asistencia para las hipotecas y los impuestos sobre la propiedad vencidos como consecuencia del COVID-19 y los desafíos económicos asociados, el programa brindará asistencia a los propietarios de viviendas que llevan mucho tiempo sin ser atendidos con el fin de estabilizar su situación habitacional, de modo que puedan seguir construyendo un patrimonio generacional para su familia.

“El Programa de Rescate Hipotecario de California forma parte del plan de recuperación integral de California, cuyo objetivo es garantizar que los propietarios de las viviendas no pierdan sus casas”, explicó la Secretaria de la Agencia de Empresas, Servicios al Consumidor y Vivienda de California, Lourdes Castro Ramírez. “Brindamos asistencia a los propietarios para que puedan afrontar las dificultades financieras provocadas por la pandemia mundial del COVID-19 y dirigimos los recursos hacia donde más se necesitan”.

Para muchas familias hispanas y latinas, el camino hacia la propiedad de la vivienda siempre ha resultado difícil. Según la Facultad de Asuntos Públicos Luskin de la UCLA, los propietarios hispanos y latinos fueron los que más sufrieron (y durante más tiempo) la crisis inmobiliaria de la pasada década en todo el estado de California; los propietarios latinos tuvieron 2,3 veces más probabilidades de ser objeto de una ejecución hipotecaria que los blancos.

La pandemia del COVID-19 exacerbó aún más la preocupación por los propietarios latinos. Dado que los trabajadores hispanos y latinos representan una gran parte de la fuerza de trabajo esencial en California, registraron tasas más elevadas de problemas de salud relacionados con el COVID y la tensión financiera resultante afectó su capacidad para afrontar los pagos de la vivienda.

Desde su lanzamiento en diciembre de 2021, el Programa de Rescate Hipotecario de California ha actuado para aliviar estas cargas financieras y ofrecer una alternativa para que los propietarios que califiquen para este programa puedan ponerse al día con los pagos de la vivienda. Para los propietarios hispanos y latinos, el programa es una herramienta para retener el patrimonio que han ganado con esfuerzo y para muchos, evitar la ejecución hipotecaria.

“La pandemia ha obligado a demasiadas familias californianas a vivir en la inseguridad en cuanto a la vivienda, sin culpa alguna”, subrayó Tiena Johnson Hall, Directora Ejecutiva de la Agencia de Financiación de la Vivienda de California, que administra el programa a través de la Corporación de Asistencia a los Propietarios de Viviendas, CalHFA. “Muchos de estos propietarios ya han debido superar diversos obstáculos socioeconómicos de larga data para poder darles una casa a su familia. El Programa de Rescate Hipotecario de California no puede deshacer esa historia, pero puede ayudar a asegurar que no se pierda el progreso que estas familias hayan hecho hacia la riqueza intergeneracional”.

En junio de 2022, el programa amplió los requisitos del programa al hacer extensivo el requisito de morosidad a los propietarios de viviendas que no hubieran pagado en la primera mitad de 2022, ampliando así los requisitos en cuanto a ingresos, además de cubrir los impuestos a la propiedad vencidos para llegar a más propietarios vulnerables. La solicitud es gratuita y los fondos no tienen que devolverse nunca.

“En nuestras comunidades, las familias ven un rayo de esperanza cuando les hablamos de este increíble recurso”, comentó Volma Volcy, directora ejecutiva de Ring of Democracy, una organización con sede en Sacramento centrada en cuestiones de justicia social y económica. “Si bien esta ayuda no es una solución definitiva, los programas como el de Rescate Hipotecario de California ofrecen una red de seguridad vital a los propietarios de viviendas. Sobre todo, es importante que sigamos respondiendo a sus necesidades porque esta pandemia aún no ha terminado”.

No es necesario devolver los fondos entregados a través del Programa de Rescate Hipotecario de California y se recomienda a aquellos interesados que soliciten esta asistencia lo antes posible. Los propietarios de viviendas pueden presentar su solicitud en CaMortgageRelief.org u obtener más información llamando al Centro de Contacto del programa al 1-888-840-2594

La CalHFA Homeowner Relief Corporation (CalHRC) es una filial con fines especiales de la California Housing Finance Agency (CalHFA). La CalHFA es una agencia estatal independiente, que ayuda a los californianos de ingresos bajos a moderados al actuar como órgano crediticio para las viviendas asequibles del estado. A través de CalHRC, la agencia puede desembolsar el Fondo de Ayuda a los Propietarios de Viviendas (HAF) de la Ley del Plan de Rescate Americano en nombre del Estado de California, dada su amplia experiencia en el ámbito de la asistencia hipotecaria y la propiedad de viviendas.

