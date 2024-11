El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca

El magnate Donald Trump se convirtió la madrugada de este miércoles en el presidente número 47 de Estados Unidos tras lograr 277 votos electorales que le permitieron el regreso a la Casa Blanca.

Se trata de un regreso extraordinario para un exmandatario acusado por fraude, soborno y el asalto al Capitolio en enero del 2020 tras negarse a aceptar los resultados electorales que le dieron la victoria a Joe Biden.

Desde las 11:00 de la noche se avizoraba que Trump celebraría su regreso a la presidencia, a pesar de que las encuestas vaticinaban un resultado reñido con su rival, la demócrata Kamala Harris.

El triunfo de Donald Trump no es el único "fracaso" en las urnas para los demócratas. El estado de Florida se impuso en un contundente NO a la enmienda que permitía el aborto después de las seis semanas de gestación.

Durante su discurso, el ahora presidente electo de EEUU calificó su triunfo como algo muy especial. "Esto fue algo muy especial y les vamos a devolver el dinero".

El regreso de Trump a la presidencia promete remodelar drásticamente el gobierno federal y buscar represalias contra sus enemigos percibidos.

MANDATARIOS FELICITAN A TRUMP

El primer presidente en felicitar al magnate, tras conocerse los primeros resultados, fue el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele.

Posteriormente, otros gobernantes se unieron a las felicitaciones una vez se oficializara que Trump fue electo por los estadounidenses en una votación que estuvo repleta de una campaña política de insultos.

Luis Lacalle Pou, Emmanuel Macron y otros líderes del mundo reconocieron el histórico triunfo.

Naciones como Rusia, hasta el momento, no se han pronunciado. Un portavoz del gobierno de Vladimir Putin aseguró que el líder ruso no tiene planes de felicitar al magnate.

"No olvidemos que estamos hablando de un país hostil que está involucrado directa e indirectamente en la guerra contra nuestro Estado”.

ISRAEL

Dear Donald and Melania Trump, Congratulations on history’s greatest comeback! Your historic return to the White House offers a new beginning for America and a powerful recommitment to the great alliance between Israel and America. This is a huge victory! In true friendship,… pic.twitter.com/B54NSo2BMA — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) November 6, 2024

FRANCIA

Congratulations, President @realDonaldTrump. Ready to work together as we did for four years. With your convictions and mine. With respect and ambition. For more peace and prosperity. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 6, 2024

ARGENTINA

.@realDonaldTrump congratulations on your formidable electoral victory.

Now, Make America Great Again. You know that You can count on Argentina to carry out your task.

Success and blessings.

Best regards,

Javier Milei ( @JMilei ) pic.twitter.com/gpOPYlxj7u — Javier Milei (@JMilei) November 6, 2024

BRASIL

Meus parabéns ao presidente Donald Trump pela vitória eleitoral e retorno à presidência dos Estados Unidos. A democracia é a voz do povo e ela deve ser sempre respeitada. O mundo precisa de diálogo e trabalho conjunto para termos mais paz, desenvolvimento e prosperidade. Desejo… — Lula (@LulaOficial) November 6, 2024

HONDURAS