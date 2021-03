El Quinto Informe Anual Mundial State of the WAN de Aryaka Revela Datos sobre Redes de 1350 Empresas de Todo el Mundo

Las principales observaciones incluyen una mayor combinación de planificación de redes y seguridad (SD-WAN y SASE) y soporte para entornos de trabajo híbridos

SAN MATEO, California–(BUSINESS WIRE)–Aryaka®, líder en soluciones de red de área amplia (Wide Area Network, WAN) completamente gestionadas principalmente para la nube, publicó hoy su quinto informe anual 2021 State of the WAN, la encuesta más importante de la industria sobre planificación global de WAN definida por software (Software-Defined WAN, SD-WAN) y borde de servicio de acceso seguro (Secure Access Service Edge, SASE). Algunas de las tendencias clave identificadas en el informe de este año son las siguientes:

Se agiliza la fusión de la planificación de redes y seguridad; casi un tercio de las empresas afirman que ya implementan lo que consideran una arquitectura de SASE.

El entorno de trabajo híbrido se mantendrá una vez que termine la pandemia; más del 80 % prevén que, al menos, un cuarto de los trabajadores seguirán con la modalidad de trabajo remoto y más de dos tercios desean tener flexibilidad entre las implementaciones locales y remotas.

Continuará el crecimiento de la WAN y las aplicaciones, lo que incrementará la complejidad de las redes. La cantidad de empresas que informan que implementarán más de 500 aplicaciones distintas ha aumentado al 46 %, y el 37 % identifican la complejidad como su principal inquietud en materia de redes.

El 43 % de las empresas identifican el rendimiento de las aplicaciones como un factor subyacente para la transformación de WAN. Sin embargo, las transformaciones de WAN se han reducido este año, debido a la pandemia.

Más del 70 % de las empresas pretenden hacer la transición a los servicios gestionados, frente a solo el 18 % que prefieren la autonomía de una solución WAN a cargo de ellas mismas.

“ Cada año, espero con ansias el informe de alta calidad State of the WAN de Aryaka para obtener información sobre las tendencias de la industria”, indicó Scott Raynovich, fundador y analista principal de Futuriom. “ Este año, el informe refleja muchas de las tendencias que observamos en Futuriom, incluida la integración continua de servicios de redes y seguridad basados en la nube, lo que también se conoce como borde de servicio de acceso seguro (Secure Access Service Edge, SASE), así como una fuerte demanda de soluciones de redes virtualizadas dirigidas al trabajo desde cualquier lugar y a entornos de trabajo híbridos. Vale la pena leerlo”.

Tendencias interanuales con desafíos y prioridades cambiantes

La WAN sigue ampliando su alcance, ya que la cantidad de empresas que se conectan a más de 100 sitios interregionales creció un 50 %, del 19 % en 2020 al 28 % en 2021. A esto se suma el continuo crecimiento de las aplicaciones, ya que la cantidad de empresas que afirman haber implementado más de 500 aplicaciones distintas aumentó al 46 %, frente al 32 % de 2021. Como prueba de la tracción de la colaboración, el 36 % identificaron a Zoom como esencial en 2021, frente al 25 % en 2020.

Un aspecto que no cambió notablemente con respecto al año anterior es la complejidad, que un 36 % de las empresas describieron como el principal problema en materia de redes. Curiosamente, la proporción de empresas que identificaron los costos como un problema importante aumentó al 20 %, en 2021, en comparación con el 16 % de 2020, lo que equivale a un aumento del 25 %. Esto puede atribuirse a las inquietudes sobre los costos de la nube o la conmutación de etiquetas multiprotocolo (Multiprotocol Label Switching, MPLS).

En general, las prioridades de inversión disminuyeron en ciertas áreas, debido a que las inquietudes tácticas por la pandemia motivaron una planificación a corto plazo. Por ejemplo, solo el 17 % de los encuestados planean llevar a cabo una actualización de redes basada en SD-WAN/SASE este año, frente al 29 % de 2020. Sin embargo, si se combina esta proporción con las actualizaciones de acceso remoto, una cifra de nuevas incorporaciones del 22 % y una cifra de seguridad del 21 %, el resultado es un sólido impulso de cara a 2021. Por el contrario, las inversiones en la red LTE/5G registraron un crecimiento del 24 % en 2020 al 31 % en 2021. Por último, las inversiones en la red virtual privada (Virtual Private Network, VPN) son del 31 % este año, en comparación con el 27 % en 2020. Aryaka cree que la nueva fuerza laboral remota como consecuencia de la pandemia llevó a este aumento en la VPN.

En cuanto a las implementaciones reales, los servicios gestionados siguen primando con un 71 %, frente a un 18 % de las empresas que buscan una solución a cargo de ellas mismas. Muchas empresas también están más avanzadas en el ciclo de implementación, ya que un 26 % evalúan la SD-WAN este año, frente al 22 % de 2020. Esta madurez del mercado cada vez mayor se refleja en una disminución de las barreras identificadas para la adopción de la SD-WAN. A las empresas les preocupa menos que el servicio WAN no aborde el rendimiento de las aplicaciones (un 36 % este año frente a un 43 % de 2020), lo que, en consecuencia, trae una disminución en las inquietudes con respecto a acuerdos de nivel de servicio (Service Level Agreement, SLA), madurez de la tecnología y falta de habilidades.

Un análisis más detallado del SASE y el auge del lugar de trabajo híbrido

Se están agilizando los planes de implementación del SASE de las empresas, ya que el 29 % afirman que ya adoptan lo que consideran una arquitectura de SASE. Otro 56 % planean implementar una arquitectura de SASE en los próximos 12 a 24 meses. Como parte de una arquitectura de SASE completa, la principal capacidad identificada fue el medio de SD-WAN con un 34 %. En el caso de la implementación, más de la mitad señalan que prefieren una solución que incluya tecnología tanto de su proveedor de WAN como de especialistas en seguridad y abarquen tanto la nube como el borde.

Cuando comenzó la pandemia, los trabajadores de todo el mundo pasaron de trabajar en la oficina a trabajar en casa, un cambio que también afectó la planificación y la inversión a futuro para 2021. Más de la mitad (59 %) de los encuestados prevén que entre el 25 % y el 50 % de los trabajadores seguirán con la modalidad de trabajo remoto, mientras que el 21 % afirmaron que planean que más del 50 % de su fuerza laboral siga trabajando desde casa. Las empresas también priorizan la flexibilidad, ya que el 63 % señalaron que consideran que la capacidad de trasladar rápidamente recursos entre las implementaciones locales y remotas es muy importante.

“ La quinta edición del informe mundial State of the WAN es mejor que nunca, ya que incluye datos e información de encuestas a más de 1350 empresas de todo el mundo”, manifestó Shashi Kiran, director de Comercialización de Aryaka. “ En nombre de Aryaka Networks, me gustaría expresar mi gratitud a quienes participaron en esta encuesta, que espero que resulte un excelente recurso y guía para que todos los directores de Sistemas de Información y especialistas en redes, seguridad y la nube aprovechen y planifiquen proactivamente su estrategia de WAN™. Son especialmente interesantes las tendencias centradas en las implementaciones de SD-WAN y SASE”.

Metodología del estudio

En elquinto estudio anual mundial 2021 State of the WAN de Aryaka, se encuestó a más de 1350 especialistas en TI y redes de todo el mundo de empresas de todos los segmentos verticales con sede en Norteamérica, Asia­Pacífico y Europa, Oriente Medio y África. En la encuesta, se preguntaba a los participantes sobre sus desafíos y prioridades en cuanto a redes y rendimiento, así como sobre sus planes para 2021 en adelante.

Seminarios web de 2021 State of the WAN organizados por Aryaka

Acompáñenos en las fechas y en los horarios que se indican a continuación y participe en un dinámico debate de expertos sobre el informe 2021 Global State of the WAN de Aryaka. También habrá presentaciones regionales:

● América del Norte 23 de marzo, 1 p. m. (hora del este), 10 a. m. (hora del Pacífico) Regístrese aquí ● Europa, Oriente Medio y África 23 de marzo, 3 p. m. (hora de Greenwich) Regístrese aquí ● Asia-Pacífico 24 de marzo, 9:30 a. m. (hora estándar de la India), mediodía (Pekín) Regístrese aquí

Este formato interactivo permite al grupo de expertos profundizar en el quinto informe anual State of the WAN, que incluirá un análisis más detallado de las principales conclusiones que impulsan la transformación digital.

Descargue el informe aquí: https://www.aryaka.com/state-of-wan-2021/.

Descargue la infografía aquí: https://www.aryaka.com/docs/aryaka-state-of-the-wan-2021-infographic.pdf.

