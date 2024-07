El puesto de pilotaje de Cessna Caravan incorpora avances que mejoran la experiencia de vuelo de los pilotos

WICHITA, Kan.–(BUSINESS WIRE)–Textron Aviation Inc., una compañía de Textron Inc. (NYSE: TXT), anunció hoy importantes mejoras en sus legendarios aviones turbohélice Cessna Caravan y Cessna Grand Caravan EX. Una cabina de vuelo más luminosa y modernizada con nuevos paneles retroiluminados, junto con otras comodidades diseñadas para elevar la experiencia del piloto, son el resultado directo de las continuas conversaciones con los clientes. Las mejoras, que se espera que estén disponibles en 2025, serán estándar en todas las nuevas aeronaves Caravan y Grand Caravan EX.









“Las mejoras en la cabina de vuelo del Cessna Caravan demuestran nuestro compromiso continuo para ofrecer la mejor experiencia de vuelo posible a nuestros clientes”, dijo Christopher Crow, vicepresidente de Ventas de Pistones y Utilitarios. “Nuestras continuas inversiones en esta familia de aviones sigue construyendo sobre los casi 40 años de historia de éxito del Caravan como el avión utilitario de elección para los clientes de todo el mundo”.

Uno de los cambios más notables en ambas aeronaves son los nuevos paneles negros de la cabina, que crean un aspecto más contemporáneo. El Caravan también dispondrá de paneles de iluminación electroluminiscente a juego con los actuales modelos Grand Caravan EX, lo que proporcionará una retroiluminación adicional para una mayor visibilidad en entornos poco iluminados.

Otras mejoras del Cessna Caravan y Grand Caravan EX incluyen las siguientes:

Una escalera de embarque más ancha para facilitar el acceso al lado del capitán de la aeronave.

Cuatro toberas de aire circulares y ajustables para sustituir a las dos anteriores toberas de aire rectangulares de la cabina de pilotaje.

Dos puertos de carga USB-C para sustituir al adaptador de corriente de 12 V en el pedestal central inferior de la cabina de pilotaje.

Dos puertos de carga USB-C en el subpanel derecho para el copiloto.

Enchufes de auriculares de alimentación estándar (enchufes LEMO) junto a los enchufes de aviación general existentes, que ofrecen a los operadores una mayor flexibilidad para alimentar auriculares con cancelación activa de ruido Ganchos para auriculares debajo del parabrisas de la cabina de pilotaje.

Ganchos para auriculares debajo del parabrisas de la cabina.

Acerca de la familia de aviones Cessna Caravan

Los modelos Cessna Caravan y Grand Caravan EX son aeronaves versátiles y muy prácticas que se utilizan para una amplia gama de misiones globales. La familia de aeronaves Caravan ha prestado un servicio fiable en todo el mundo durante casi cuatro décadas.

La plataforma Cessna Caravan entregó más de 3000 aeronaves certificadas en 100 países, con casi 24 millones de horas de vuelo acumuladas en todo el mundo desde su introducción. Los Caravan cumplen funciones para una multitud de misiones, que van desde la formación de vuelo a la recreación, las aerolíneas de cercanías al transporte VIP, los transportistas de carga y las misiones humanitarias. El avión Grand Caravan EX es conocido por su rendimiento fiable y eficiente por aerolíneas regionales, operadores chárter, transportistas de carga y operadores de misiones especiales en todo el mundo. El avión ofrece una impresionante potencia de 867 caballos y una velocidad de ascenso de 1275 pies por minuto.

Acerca de Textron Aviation

Inspiramos la experiencia del vuelo. Durante más de 95 años, Textron Aviation Inc, una compañía de Textron Inc, ha potenciado nuestro talento colectivo a través de las marcas Beechcraft, Cessna y Hawker para diseñar y ofrecer la mejor experiencia de aviación a nuestros clientes. Con una gama que incluye desde reactores comerciales, turbohélices y pistones de alto rendimiento hasta productos para misiones especiales, entrenadores militares y defensa, Textron Aviation cuenta con la cartera de productos de aviación más versátil y completa del mundo y con una plantilla que ha producido más de la mitad de todos los aviones de aviación general del mundo. Clientes de más de 170 países confían en nuestro legendario rendimiento, confiabilidad y versatilidad, junto con nuestra red global de servicio al cliente de confianza, para un vuelo asequible y flexible. Para más información, visite www.txtav.com | www.defense.txtav.com | www.scorpionjet.com.

Acerca de Textron Inc.

Textron Inc. es una empresa multisectorial que aprovecha su red mundial de negocios aeronáuticos, de defensa, industriales y financieros para ofrecer a sus clientes soluciones y servicios innovadores. Textron es conocida en todo el mundo por sus potentes marcas como Bell, Cessna, Beechcraft, Pip i strel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat, Textron Systems, and TRU Simulation. Para obtener más información, visite: www.textron.com.

Algunas de las afirmaciones contenidas en este comunicado de prensa pueden proyectar ingresos o describir estrategias, objetivos, perspectivas u otras cuestiones no históricas; estas afirmaciones de carácter prospectivo son válidas únicamente en la fecha en que se realizan. No asumimos ninguna obligación de actualizarlas. Todas las afirmaciones están sujetas a riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y demás factores que pueden hacer que nuestros resultados reales difieran de forma sustancial de los expresados o implícitos en las declaraciones de carácter prospectivo.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Contacto con los medios de comunicación:

Duane Frazier



+1.316.517.1114



dfrazier2@txtav.com

txtav.com