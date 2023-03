El programa Read Conmigo de The Kemper Foundation concede becas a educadores bilingües de Dallas

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–The Kemper Foundation (La Fundación Kemper) anunció hoy la concesión de becas a 15 profesores de alfabetización bilingüe en el Condado de Dallas, Texas. Esta es la primera ronda de becas concedidas en Dallas a través del programa Read Conmigo de la fundación para impulsar la educación mediante el apoyo a las aulas bilingües.

Las becas Read Conmigo están destinadas a reforzar la alfabetización bilingüe y mejorar las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes latinos e hispanos. Los profesores de las clases bilingües español-inglés de las escuelas primarias públicas y concertadas pueden solicitar las ayudas de 3000 dólares, que pueden utilizarse para recursos educativos, herramientas y materiales, y desarrollo profesional.

Los destinatarios fueron seleccionados en función de las postulaciones enviadas y las propuestas de un panel de directores de The Kemper Foundation y socios de la fundación, que incluye la Bilingual – ESL Education Association of the Metroplex (Asociación del Metroplex para la Educación Bilingüe y de Inglés como Segundo Idioma). El programa, que se puso en marcha originalmente en el área del Gran Los Ángeles en 2022, se amplió a Dallas y Miami a fines de 2022 y concederá cada año un máximo de 100 becas de 3000 dólares en dos ciclos distintos.

“ Estamos sumamente satisfechos de conceder las becas Read Conmigo a profesores que lo merecen en las comunidades del área de Dallas y, en última instancia, ayudar a más estudiantes a obtener los beneficios educativos, sociales y económicos del bilingüismo”, señaló Barbara Ciesemier, presidenta de The Kemper Foundation. “ Nuestro objetivo es brindar un apoyo fundamental al profesorado de clases bilingües y lograr un impacto positivo duradero en la vida de los estudiantes hispanos y latinos, sus familias y sus comunidades”.

Para obtener más información sobre The Kemper Foundation y Read Conmigo, visite el sitio web de The Kemper Foundation.

Acerca de La Fundación Kemper

The Kemper Foundation es el socio filantrópico de Kemper Corporation y apoya causas y organizaciones benéficas en los ámbitos de la educación, la salud y el desarrollo comunitario. Con nuestros programas propios, asociaciones clave, donaciones económicas y el voluntariado de nuestros empleados, pretendemos conseguir un cambio significativo en las comunidades en las que vivimos y trabajamos.

Acerca de Kemper

La familia de empresas Kemper (NYSE:KMPR) es una de las principales aseguradoras especializadas del país. Con unos activos de aproximadamente 13 000 millones de dólares, Kemper contribuye a mejorar el mundo de los seguros ofreciendo soluciones personalizadas asequibles y fáciles de usar a particulares, familias y empresas a través de sus marcas Auto, Personal Insurance y Life. Kemper presta servicio a más de 5,3 millones de pólizas, está representada por aproximadamente 29 000 agentes y corredores, y cuenta con alrededor de 9500 asociados dedicados a satisfacer las necesidades siempre cambiantes de sus clientes. Para obtener más información, ingrese a Kemper.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Medios de comunicación: Barbara Ciesemier, 312.661.4521, bciesemier@kemper.com

Inversores: Karen Guerra, 312.661.4930, investors@kemper.com