El programa Experian Go™ permitirá que millones de personas sin antecedentes crediticios comiencen a crear crédito en minutos

El primer programa de la industria puede ayudar a los consumidores a obtener su primer FICO® Score sin endeudarse

COSTA MESA, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Para lograr una mayor inclusión financiera en los Estados Unidos, Experian® lanzó hoy Experian Go™, el primer programa gratuito de su clase, para ayudar a las “personas sin antecedentes crediticios”, o las personas sin historial crediticio, a comenzar a crear crédito en sus propios términos. Experian Go es el único programa disponible en la actualidad que ayuda a los consumidores a establecer su identidad financiera mediante la creación de un informe de crédito de Experian.

Casi 50 millones de consumidores tienen un historial crediticio inexistente o limitado. Sin un informe de crédito existente, los prestamistas no pueden verificar la identidad de un consumidor, y los consumidores no pueden acceder al crédito a tasas justas y asequibles. A menudo, estos consumidores se ven atrapados en ciclos de préstamos abusivos; no pueden cubrir los gastos de emergencia y se enfrentan a opciones de vivienda limitadas, primas de seguro y tipos de interés más altos, problemas de empleo, mayores requisitos de depósito y más.

El lanzamiento de Experian Go es una continuación de la misión de Experian de ayudar a los consumidores en todas partes a tener acceso a un crédito justo y asequible. En cuestión de minutos, las personas sin antecedentes crediticios pueden tener un informe de crédito de Experian autenticado, líneas de crédito y un historial crediticio mediante Experian Boost™1, y acceso instantáneo a ofertas financieras a través de Experian Go. El programa puede ayudar a los consumidores a crear crédito y poder calificar sin endeudarse. De hecho, el análisis temprano muestra que el 91 % de los consumidores sin historial crediticio que se conecta a Experian Boost, una herramienta gratuita que permite a los usuarios contribuir con sus pagos puntuales de telefonía móvil, servicios de transmisión en directo de video, Internet y servicios públicos directamente a su informe de crédito de Experian, puede calificar en minutos con un FICO® Score inicial promedio razonable de 665.2

Experian Go, que lanzó la versión beta en octubre de 2021, ya ayudó a más de 15,000 consumidores sin antecedentes crediticios a establecer un informe de crédito de Experian y comenzar a mostrar antecedentes frente a posibles prestamistas.

Al permitir a los consumidores establecer una identidad financiera a través de Experian Go, Experian pretende ayudarlos a sentar las bases para futuras oportunidades financieras.

“ Vivir con un historial crediticio inexistente o limitado puede ser una barrera significativa para las oportunidades financieras que surjan en los Estados Unidos”, dijo Craig Boundy, director ejecutivo de Experian North America. “ Creemos que cada persona merece la oportunidad de alcanzar su máximo potencial financiero, y estamos orgullosos de ser la única agencia de información crediticia con un programa que ayuda a las personas sin antecedentes crediticios a construir su historial crediticio en minutos. Innovaciones como Experian Boost y Experian Go permiten garantizar que las personas puedan acceder al crédito que necesitan cuando lo necesitan. Este nuevo programa es un reflejo directo de nuestra misión de llevar el potencial financiero para todos”.

El rol del crédito en los Estados Unidos

Según la investigación de Experian, 28 millones de consumidores son personas sin antecedentes crediticios y otros 21 millones de consumidores tienen expedientes crediticios “no calificables”, lo que significa que tienen lo que se considera un expediente crediticio pequeño o un historial crediticio limitado.3 El problema afecta con más frecuencia a las comunidades de personas de razas no blancas. De hecho, una encuesta reciente de Experian reveló que 1 de cada 5 consumidores negros y un tercio de los consumidores hispanos no tienen ningún crédito a su nombre, y el 65 % de los consumidores negros y el 51 % de los consumidores hispanos no están seguros de los pasos que deben seguir para establecer o mejorar su crédito.

“ Reconocemos la correlación entre puntajes de crédito y oportunidad en los Estados Unidos, y vemos la solvencia crediticia – o la falta de ella – como una barrera para la movilidad financiera y el éxito”, expresó John Hope Bryant, director ejecutivo y fundador de Operation Hope. “ Estamos agradecidos de nuestra asociación con Experian y trabajamos junto a ellos para ampliar un plan factible que aumente el acceso financiero para todos”.

Pasos sencillos para comenzar a tener antecedentes crediticios: Cómo funciona

Experian Go facilita a los consumidores sin antecedentes crediticios y con historiales crediticios limitados el establecimiento, uso y aumento del crédito de forma responsable. Una vez que un consumidor descarga la aplicación móvil gratuita de Experian y se inscribe en una membresía gratuita de Experian, debe autenticar su identidad con una identificación emitida por el gobierno, el número de seguro social y una fotografía “selfi”.

A partir de ahí, las recomendaciones personalizadas ayudarán a los usuarios a agregar cuentas, también conocidas como líneas de crédito, a su informe de crédito de Experian. Los usuarios pueden recibir información sobre cómo convertirse en un usuario autorizado o serán invitados para aplicar y solicitar una tarjeta de crédito diseñada específicamente para aquellos que recién comienzan a recibir crédito. Otros pueden contribuir con sus pagos de facturas de forma puntual directamente a su informe de crédito de Experian con Experian Boost, una herramienta innovadora que ayudó a casi 9 millones de consumidores a mejorar de manera inmediata su FICO® Score.4

Desde su lanzamiento en 2019, Experian Boost ayudó a más de 10,000 consumidores previamente no calificables a recibir un FICO® Score cada mes y agregó más de 78 millones de puntos a los FICO® Scores en todo el país. Con el lanzamiento de Experian Go, millones de consumidores más pueden mejorar su acceso al crédito con Experian Boost.

Como parte de su membresía gratuita con Experian, los consumidores recibirán educación continua sobre el funcionamiento de crédito y recomendaciones para seguir construyendo su historial crediticio, incluidos el acceso a los informes de crédito gratuitos de Experian, el monitoreo crediticio y mucho más. Los consumidores también pueden obtener ayuda para establecer y cumplir metas financieras a través de la herramienta Finanzas Personales de Experian. Los usuarios deben tener 18 años o más de edad.

Para obtener más información sobre Experian Go (sólo disponible en inglés), visite www.experian.com/go.

Acerca de Experian

Experian es la compañía líder a nivel mundial de servicios de información. Durante los grandes momentos de la vida, como comprar una vivienda o un automóvil, enviar a un hijo a la universidad o ampliar un negocio al conectarse con nuevos clientes, le damos poder a los consumidores y a nuestros clientes para que gestionen sus datos con confianza. Ayudamos a las personas a que tengan el control financiero y accedan a servicios financieros, a los negocios a tomar decisiones más inteligentes y a prosperar, a los prestamistas a que otorguen préstamos con mayor responsabilidad, y a las organizaciones a que prevengan e identifiquen fraudes y delitos.

Contamos con 20,000 personas que operan en 44 países y todos los días invertimos en nuevas tecnologías, personas talentosas e innovación para ayudar a todos nuestros clientes a maximizar cada oportunidad. Cotizamos en la Bolsa de Londres (EXPN) y formamos parte del índice FTSE 100.

Obtenga más información en www.experianplc.com o visite nuestra plataforma de contenido mundial en nuestro blog de noticias mundiales para obtener las últimas noticias y perspectivas del Grupo.

Experian y las marcas comerciales de Experian usadas en el presente documento son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Experian y sus afiliadas. Los nombres de otros productos y compañías que aquí se mencionan son propiedad de sus respectivos dueños.

FICO es una marca registrada de Fair Isaac Corporation.

1 Los resultados pueden variar. Algunas personas pueden no ver puntajes mejorados o probabilidades de aprobación. No todos los prestamistas utilizan los archivos de crédito de Experian y no todos los prestamistas utilizan puntajes afectados por Experian Boost.



2 Análisis de Experian basado en una muestra anonimizada y estadísticamente relevante de informes de crédito del consumidor con solo líneas de crédito de Experian Boost incluidas y Puntajes FICO® Score. Diciembre de 2021.



3Financial Inclusion and Access to Credit por Experian y Oliver Wyman, octubre de 2021



4 Puntaje de crédito calculado según el modelo FICO Score 8. Su prestamista o aseguradora puede utilizar un FICO® Score diferente al FICO® Score 8, o bien otro tipo de puntaje de crédito. Más información

Contacts

Sandra Bernardo



Relaciones Públicas, Experian



1 949 529 7550



sandra.bernardo@experian.com