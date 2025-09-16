El programa Cessna Citation Ascend continúa avanzando con el lanzamiento de la primera unidad de producción

WICHITA, Kansas--(BUSINESS WIRE)--Textron Aviation Inc., una compañía de Textron Inc. (NYSE:TXT), anunció en el día de hoy que su programa de aeronaves comerciales Cessna Citation Ascend continúa avanzando con el lanzamiento de la primera unidad de producción de la planta de fabricación de Wichita, Kansas. Se espera que la aeronave obtenga la certificación de la Administración Federal de Aviación (FAA) a finales de este año.









Los empleados realizaron una celebración especial para conmemorar el principal hito del programa del nuevo avión comercial Citation de la legendaria serie 560XL mientras continúan diseñando y brindando la mejor experiencia de aviación para los clientes.

“Hoy es una gran celebración y queremos agradecer a todos los que han contribuido a este logro. Es su talento lo que sigue haciendo posibles hitos como este”, declaró Todd McKee, vicepresidente sénior de Cadena de Suministro Integrada. “Al incorporar nueva tecnología y nuevas características al mercado, seguimos impulsando el futuro para construir estas aeronaves legendarias”.

Con más de 1000 unidades entregadas en los últimos 25 años, los propietarios y operadores eligen sin dudas la serie Cessna Citation 560XL por su combinación incomparable de rendimiento, comodidad, facilidad de operación, variedad de capacidades de misión y eficiencias operativas favorables.

Acerca del Cessna Citation Ascend

Textron Aviation diseñó el Citation Ascend basándose en los comentarios de los clientes para ofrecer el máximo rendimiento y la mayor comodidad.

Con características elegantes y modernas, los clientes pueden disfrutar de muchos de los lujos que ofrecen los exitosos Citation Latitude y Citation Longitude, incluido un piso plano que ofrece amplio espacio para las piernas y flexibilidad a los pasajeros. La aeronave incorpora motores Pratt & Whitney Canada PW545D, diseñados para ofrecer eficiencia de combustible y mayor empuje, así como aviónica Garmin G5000 con software y hardware de última generación, incluida la tecnología de aceleración automática. El Ascend también cuenta con una unidad de potencia auxiliar (APU) Honeywell RE100 [XL], homologada para operaciones sin supervisión.

Con 19 puertos de carga USB estándar y tres enchufes universales en todo el avión, la tripulación y los pasajeros tienen acceso a, al menos, un puerto de carga en el Citation Ascend. El avión tiene una disposición estándar de asientos para nueve pasajeros.

Obtenga más información sobre el Citation Ascend en cessna.com/ascend.

Acerca de Textron Aviation

Inspiramos la travesía del vuelo. Durante más de 95 años, Textron Aviation Inc., una empresa de Textron Inc., ha potenciado nuestro talento colectivo a través de las marcas Beechcraft, Cessna y Hawker para diseñar y ofrecer la mejor experiencia de aviación a nuestros clientes. Con una gama que incluye desde aviones de negocios, turbohélices y pistones de alto rendimiento, hasta misiones especiales, entrenadores militares y productos de defensa, Textron Aviation cuenta con la cartera de productos de aviación más versátil y completa del mundo y con una fuerza laboral que ha producido más de la mitad de todos los aviones de aviación general del mundo. Los clientes de más de 170 países confían en nuestro legendario rendimiento, confiabilidad y versatilidad, junto con nuestra red mundial de atención al cliente de confianza, para un vuelo asequible, productivo y flexible. Para más información, visite www.txtav.com.

Acerca de Textron Inc.

Textron Inc. es una empresa multisectorial que aprovecha su red mundial de negocios aeronáuticos, de defensa, industriales y financieros para ofrecer a sus clientes soluciones y servicios innovadores. Textron es conocida en todo el mundo por sus potentes marcas como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO y Textron Systems. Para más información, visite: www.textron.com.

Ciertas declaraciones en este comunicado de prensa pueden proyectar ingresos o describir estrategias, objetivos, perspectivas u otros asuntos no históricos; estas declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha en que se realizaron y no asumimos ninguna obligación de actualizarlas. Estas declaraciones están sujetas a riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que podrían causar que nuestros resultados reales difieran significativamente de los expresados ​​o implícitos en dichas declaraciones prospectivas, incluyendo, entre otros, gastos imprevistos o retrasos relacionados con importantes programas de nuevas aeronaves y el plazo de certificación de nuestros nuevos productos aeronáuticos.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

