El Programa Automated with Velodyne Aumenta su Ecosistema a 100 Socios

El programa suma a socios de Velodyne Lidar en todo el mundo, incluidos NVIDIA y Siemens, para el crecimiento de la industria

SAN JOSÉ, California–(BUSINESS WIRE)–Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) anunció hoy que su programa Automated with Velodyne (AwV) tiene 100 empresas asociadas que trabajan para comercializar soluciones autónomas de última generación con los sensores de lidar y el software de Velodyne. Este hito demuestra el compromiso continuo de Velodyne con el fomento del mercado global y la innovación, con soluciones basadas en lidar que propicien la autonomía, la seguridad y la sostenibilidad en una amplia gama de industrias.





A medida que el ecosistema lidar sigue creciendo, y profundizando el uso de esta tecnología en el sector industrial, de la robótica, la infraestructura, la industria automotriz y más, la colaboración es una excelente ejemplo del modo en que el ecosistema AwV está haciendo avanzar a la industria.

“Las soluciones automatizadas con Velodyne son el futuro de la integración lidar, y el ecosistema es fundamental para implementar soluciones de uso cotidiano”, dijo Sally Frykman, directora de Marketing de Velodyne Lidar. “Alcanzar la marca de 100 socios confirma que los innovadores líderes del mercado ven el enorme valor que les aporta la tecnología y experiencia en marketing de Velodyne a sus empresas. Nos entusiasma trabajar con este grupo tan exclusivo de compañías que marcan tendencia, tanto para aumentar su visibilidad como para ayudarlas a aprovechar el increíble potencial de crecimiento que tienen las soluciones basadas en lidar”.

Algunos socios del programa AwV de Velodyne, como NVIDIA y Siemens, están dejando que el lidar tenga un papel central en el aumento de la seguridad y eficiencia en una extensa gama de entornos de los clientes.

Las soluciones diseñadas con las tecnologías de Velodyne y NVIDIA ofrecen capacidades computación fundamentales de vanguardia para la robótica, las ciudades inteligentes y el funcionamiento de vehículos autónomos (Autonomous Vehicle, AV). Además, Velodyne se sumó al programa NVIDIA Metropolis, que pretende lanzar al mercado una nueva generación de soluciones de visión con inteligencia artificial (Artificial Intelligence, AI) para que nuestros espacios públicos y lugares de trabajo sean más seguros y eficientes.

“Velodyne es un socio valioso de NVIDIA Metropolis y su sistema de tecnología lidar, junto con las capacidades de computación aceleradas por unidades de procesamiento gráfico (Graphical Processing Units, GPU) de NVIDIA a la cabeza, ofrecen la percepción en tiempo real y la IA que necesitamos para automatizar cada vez más los espacios y procesos más importantes del mundo”, dijo Adam Scraba, director de Marketing de Productos de NVIDIA. “Algunas ciudades como Austin, Texas, ya están implementando nuestro trabajo combinado para hacer una mejor evaluación de las condiciones de tránsito en tiempo real e identificar medidas de seguridad proactivas que ayuden a salvar vidas”.

Siemens ofrece soluciones de software para desarrollar, probar y validar los sistemas industriales, de AV y de sistemas avanzados de asistencia al conductor (Advanced Driver Assistance System, ADAS) que usan los sensores de lidar de Velodyne. La tecnología de Siemens crea un entorno simulado que ayuda a las empresas a monitorear sus aplicaciones autónomas en un mundo virtual antes de pasar al plano de las comprobaciones físicas.

“Estamos usando la tecnología de lidar de Velodyne para crear modelos de sensores basados en la física para nuestro software de simulación, que nos permitirá comprobar y optimizar las soluciones autónomas”, dijo Martijn Schut, gerente de Productos de Siemens Digital Industries Software. “Nuestros sistemas les ofrecen a las empresas herramientas de simulación y gemelos digitales que aceleran la integración de los sensores de Velodyne a las soluciones que permiten aumentar la autonomía y la seguridad. La combinación del lidar y la simulación crea una entrada ideal para que las compañías se transformen en empresas digitales”.

Más información acerca de AwV

A través de AwV, Velodyne permite el desarrollo de los socios mediante su apoyo a la innovación, la promoción de las aplicaciones y la creación de relaciones duraderas entre clientes y empresas. Velodyne tiene canales de venta y distribución globales sólidos, y capacita a su red con respecto a las soluciones de los socios. Los integradores tienen un acceso invaluable a la posición líder en el mercado de la que goza Velodyne, además de contar con su equipo exclusivo comprometido a ayudar a que sus empresas crezcan. Por otra parte, Velodyne conecta a los integradores con nuevas oportunidades empresariales y, al mismo tiempo, se centra en cómo cada solución puede mejorar las vidas de las personas y aumentar la seguridad en las comunidades.

Los socios de AwV comprenden una gama surtida de aplicaciones, lo que refleja la profundidad y variedad de la cartera de sensores y software de lidar de Velodyne en tres mercados clave: infraestructura inteligente, sector industrial y robótica, e industria automotriz, incluidos los AV y ADAS. Además, el programa incluye a universidades que llevan a cabo investigaciones e iniciativas de comprobación de soluciones de lidar.

Acerca de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) marcó el comienzo de una nueva era de tecnología autónoma con la invención de sensores lidar de visión envolvente en tiempo real. Velodyne, líder mundial en sensores lidar, es conocido por su amplia cartera de innovadoras tecnologías lidar. Las revolucionarias soluciones de software y sensores de Velodyne brindan flexibilidad, calidad y rendimiento para satisfacer las necesidades de una amplia gama de industrias, que incluyen vehículos autónomos, sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), robótica, vehículos aéreos no tripulados (Unmanned Aerial Vehicle, UAV), ciudades inteligentes y seguridad. A través de la innovación continua, Velodyne se esfuerza por transformar vidas y comunidades al promover una movilidad más segura para todos. Para obtener más información, visite www.velodynelidar.com.

Puede encontrar una lista de las marcas comerciales relevantes de Siemens aquí.

