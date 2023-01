El príncipe Harry revela en su autobiografía que mató a 25 talibanes en Afganistán

El príncipe Harry de Inglaterra revela en su autobiografía que recientemente fue publicada por medios británicos, que mató a 25 talibanes cuando prestó servicio en Afganistán como piloto de helicópteros.

La autobiografía, lleva el título de ‘En la sombra’ y ha provocado un gran debate en los medios del Reino Unido por los detalles revelados y su impacto en la Casa Real.

En el libro, cuyo contenido ya se conoce al venderse algunas copias por adelantado en España, el príncipe habla sobre su problemática salida de la familia real tras su boda con la actriz Meghan Markle y de su complicada relación con su hermano William y su padre el Rey CarlosIII.

De igual manera, el príncipe relata que, en el 2012, participó en seis misiones en Afganistán que involucraron muertes, detallando que en una de ellas mató a 25 talibanes, pero las vio como justificables, al tratarse del enemigo.

“No fue una estadística que me llenó de orgullo, pero tampoco me dejó avergonzado. Cuando me encontré sumergido en el calor y la confusión del combate, no pensé en esas 25 como personas. Eran piezas de ajedrez quitadas del tablero, las personas malas eliminadas antes de que pudieran matar a las buenas”, escribió el duque.

Asimismo, el príncipe Harry incluso reveló que consumió drogas cuando era adolescente, como cocaína y marihuana, y que visitó a una vidente, que le dijo que su madre, Diana de Gales, aprobaba su decisión de iniciar una nueva vida en Estados Unidos con su mujer, la actriz estadounidense Meghan Markle.

El medio de comunicación local ‘The Sun’ afirmó que, “no solo arriesga su seguridad, sino que ha traicionado a sus colegas del Ejército británico que también sirvieron en el frente de batalla en Afganistán”.

En declaraciones al medio Forces News, el coronel retirado Tim Collins condenó el libro del príncipe Harry y lo calificó de “trágica estafa para hacer dinero”.

Refiriéndose a la revelación de matar a 25 combatientes enemigos, Collins señaló: “Así no es como te comportas en el ejército; no es como pensamos. Ha defraudado a los suyos. No hacemos muescas en la culata del rifle. Nunca lo hacemos “.