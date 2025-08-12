El primer Cessna SkyCourier de Mongolia se unirá a la flota de Hunnu Air, lo que mejorará las operaciones en la región Asia-Pacífico

WICHITA, Kan.--(BUSINESS WIRE)--El Cessna SkyCourier llega a Mongolia gracias al primer pedido en el país del versátil bimotor turbohélice por parte del operador de chárteres Hunnu Air. Hunnu Air utilizará el Cessna SkyCourier para mejorar las operaciones de turismo y carga dentro de Mongolia. El pedido incluye dos variantes para pasajeros de la aeronave Cessna SkyCourier y un Cessna Grand Caravan EX; las entregas de las nuevas aeronaves están previstas para comienzos de 2026.









El Cessna SkyCourier es diseñado y producido por Textron Aviation Inc., una compañía de Textron Inc. (NYSE:TXT).

"Diseñado para brindar versatilidad y rendimiento, el Cessna SkyCourier es la opción ideal para respaldar los servicios de Hunnu Air en Mongolia", afirmó Lannie O'Bannion, vicepresidente sénior de Ventas y Marketing. "La creciente popularidad mundial de la aeronave subraya su excepcional adaptabilidad para el transporte aéreo de mercancías, vuelos chárter y misiones especiales, lo que demuestra su gran atractivo en diversos sectores operativos".

Desde 2011, Hunnu Air ha sido un actor clave en el sector de la aviación mongol, demostrando un firme compromiso con la expansión de los viajes aéreos nacionales e internacionales. La firma, que es la segunda aerolínea más grande de Mongolia, se ha consolidado ofreciendo soluciones de transporte aéreo fiables y eficientes a sus pasajeros.

Gracias a su excepcional rendimiento, fiabilidad y capacidad, el SkyCourier es ideal para operaciones VIP en los vastos y diversos paisajes de Mongolia, ofreciendo mayor accesibilidad a destinos remotos y pintorescos. Esta inversión estratégica subraya el compromiso de Hunnu Air de ampliar las opciones de viajes aéreos y apoyar el creciente sector turístico de Mongolia.

Textron Aviation celebró recientemente la primera entrega en Canadá del bimotor turbohélice de ala alta a Air Bravo Corporation, así como la consecución de la certificación para la configuración Combi de la Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil y la primera entrega a Sudamérica.

Acerca de Cessna SkyCourier



El bimotor turbohélice de ala alta Cessna SkyCourier ofrece una combinación de rendimiento y menores costos operativos para operadores de transporte aéreo de carga, de cercanías y de misiones especiales.

La variante de carga tiene capacidad para hasta tres contenedores LD3 y una impresionante capacidad de carga útil de 6000 lb. La variante con capacidad para 19 pasajeros incluye puertas para la tripulación y los pasajeros que permiten un embarque fluido, así como amplios ventanales que ofrecen luz natural y vistas. Ambas variantes ofrecen un punto único de reabastecimiento de combustible a presión para agilizar los tiempos de respuesta.

El SkyCourier está propulsado por dos turbohélices Pratt & Whitney Canada PT6A-65SC montados en las alas e incorpora la hélice McCauley Propeller C779, una robusta y fiable hélice de cuatro palas de aluminio de 110 pulgadas de embanderamiento completo con paso reversible diseñada para optimizar el rendimiento de la aeronave al transportar grandes cargas. El SkyCourier opera con aviónica Garmin G1000 NXi y alcanza una velocidad de crucero máxima de más de 200 KTAS y un alcance máximo de 900 millas náuticas.

Acerca de Textron Aviation



Inspiramos la travesía del vuelo. Por más de 95 años, Textron Aviation Inc., una compañía de Textron Inc., ha impulsado nuestro talento colectivo a través de las marcas Beechcraft, Cessna y Hawker para diseñar y entregar la mejor experiencia de aviación para nuestros clientes. Con un rango que incluye todo desde jets comerciales, turbohélices y pistones de alto rendimiento hasta misiones especiales, entrenamiento militar y productos de defensa, Textron Aviation tiene la gama de productos de aviación más versátil y completa del mundo y una fuerza de trabajo que ha producido más de la mitad de las aeronaves de aviación general del mundo. Clientes en más de 170 países confían en nuestro rendimiento legendario, fiabilidad y versatilidad, junto con nuestra confiable red global de atención al cliente, para conseguir vuelos asequibles y flexibles. Para más información, visite www.txtav.com | www.defense.txtav.com | www.scorpionjet.com.

Acerca de Textron Inc.



Textron Inc. es una empresa multisectorial que aprovecha su red global de negocios en los sectores aeronáutico, de defensa, industrial y financiero para ofrecer a sus clientes soluciones y servicios innovadores. La firma es reconocida mundialmente por sus potentes marcas, como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO y Textron Systems. Para ver más información, visite www.textron.com

