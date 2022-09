El presidente H.E. Volodymyr Zelenskyy toca la campana de apertura en la bolsa de Nueva York para simbolizar que Ucrania está abierto a los negocios

La iniciativa Advantage Ukraine fomentará la inversión extranjera directa

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–El presidente de Ucrania Volodymyr Zelenskyy tocó hoy virtualmente la campana de apertura de la Bolsa de Nueva York (NYSE) para invitar a empresas de todo el mundo a invertir en el futuro de Ucrania.

La aparición del presidente marcó el lanzamiento de Advantage Ukraine, una iniciativa dirigida a atraer futuras inversiones al país mostrando las enormes posibilidades en sectores como agricultura, tecnología, educación e industrias creativas, además del tremendo potencial que ofrecen los recursos naturales y la fuerza laboral calificada del país.

Para impulsar la atracción de potenciales inversores, hoy el gobierno de Ucrania lanzó www.advantageukraine.com, que incluye cientos de oportunidades de crecimiento y destaca los incentivos actuales y futuros para atraer la inversión extranjera directa. Ucrania ya es líder en los sectores de ciencia y tecnología y está en una posición de crecimiento, ya que ofrece una fuerza laboral angloparlante y altamente calificada para las demandadas competencias en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). Actualmente, Ucrania tiene más graduados con títulos en tecnología que cualquier otro país europeo, y tiene 240.000 ciudadanos empleados en el sector de TI, una cifra que se espera que llegue a 450.000 para 2024. Además, Ucrania es líder entre los países de Europa Central y Oriental en actividades de I+D y tercerización de TI.

El presidente H.E. Volodymyr Zelenskyy afirmó: “ Incluso en un contexto donde estamos luchando por nuestra libertad y ofreciendo alivio a nuestro orgulloso pueblo, estoy dedicado a planificar de forma urgente un futuro próspero para Ucrania. El programa Advantage Ukraine exhorta a las empresas y los inversores extranjeros a que tengan la visión y la valentía de unirse a nosotros. Estamos preparados para responder con oportunidades de crecimiento superiores a las mejores empresas del mundo. Los emprendimientos audaces que reconozcan el potencial de nuestro país ayudarán a hacer realidad la capacidad económica de Ucrania, además de beneficiarse con oportunidades de crecimiento aún no exploradas”.

Las opciones de inversión por más de 400 mil millones de dólares incluidas en AdvantageUkraine.com abarcan alianzas público-privadas, privatizaciones y emprendimientos privados. Un equipo de proyectos que cuenta con el apoyo de USAID, compuesto por bancos de inversión e investigadores nombrados por el Ministerio de Economía de Ucrania, trabajará junto con las empresas interesadas en invertir.

Lynn Martin, presidenta de NYSE Group, agregó: “ Como la bolsa de valores más grande a nivel global, apoyamos la libertad, la protección de los inversores y el acceso sin trabas al capital. Estamos encantados de darle la bienvenida al presidente Zelenskyy de forma virtual al podio de la campana de la NYSE, un símbolo de la libertad y las oportunidades que nuestros mercados de capitales de los EE. UU. han facilitado en todo el mundo. Nos sentimos honrados de que el presidente haya elegido a la NYSE para marcar el lanzamiento de Advantage Ukraine y participar junto a la comunidad de negocios mundial”.

Con el objetivo de crear un ambiente seguro y transparente para los negocios, Ucrania está buscando activamente garantías de inversión tanto del G7 como de la Unión Europea, emprendiendo una reforma del sistema impositivo nacional y estableciendo un marco legal. El país ya ha adoptado reglas y legislaciones para permitir que las empresas diseñen una estructura corporativa transparente, atraigan inversiones extranjeras más fácilmente y recurran a mecanismos adicionales para proteger activos intangibles. Las condiciones favorables harán posible establecer a Ucrania como el polo de TI más potente en Europa Central y Oriental, además de trabajar de forma rápida y efectiva para implementar ideas de negocios innovadoras.

Mark Read, director ejecutivo de WPP, señaló: “ Con un sector de tecnología pujante e industrias creativas reconocidas, Ucrania tiene el potencial de crecimiento para convertirse en un centro global de innovación. En WPP, estamos muy entusiasmados por las oportunidades de crecimiento que presenta Ucrania en muchos de los sectores representados por nuestra base de clientes, y las oportunidades para que el sector privado tenga un papel fundamental en la reconstrucción de la economía del país”.

Sundar Pichai, director ejecutivo de Google y Alphabet, indicó: “ Me generó admiración la resiliencia y el talento de los fundadores de startups ucranianos que conocí al visitar el campus de Google en Varsovia, a principios de este año. A medida que continuamos con la ayuda a Ucrania a través de nuestras plataformas y herramientas, y mientras contrarrestamos la desinformación que circula por Internet, también es importante que apoyemos a las empresas ucranianas que trabajan para sostener y hacer crecer su economía. Felicito al presidente Zelenskyy por el lanzamiento de Advantage Ukraine y por la visión positiva que establece para el futuro económico de Ucrania”.

Brad Smith, presidente y vicedirector de Microsoft Corporation, declaró: “ Ucrania ofrece un talento y unos conocimientos tremendos para las empresas que buscan invertir en tecnología. Por ese motivo, Microsoft ha invertido más de 200 millones de dólares en los últimos cinco años. Y también es por eso que estamos muy entusiasmados con la transformación digital que facilitará el sector tecnológico de Ucrania”.

La doctora Lori Esposito Murray, presidenta de The Committee for Economic Development (CED), el centro de políticas públicas de The Conference Board, compuesto por directores y ejecutivos clave de las empresas estadounidenses líderes, concluyó: “ El CED, que se ha comprometido con el objetivo de un capitalismo sostenible, felicita los esfuerzos del presidente Zelenskyy, el gobierno de Ucrania y los líderes de negocios globales para garantizar inversiones extranjeras directas en Ucrania, en un contexto donde el país está haciendo los mayores esfuerzos por dar rienda suelta a su talento económico y reconstruirse para un futuro independiente y próspero. Desde su fundación en 1942, la misión del CED ha sido ayudar a trazar un camino para la prosperidad con base en los principios de las instituciones democráticas y un orden económico de libre mercado y basado en reglas, incluido el liderazgo en el establecimiento del Plan Marshall, que facilitó la reconstrucción de Europa después de la devastación de la Segunda Guerra Mundial, y del establecimiento de un sistema financiero global estable con los Acuerdos de Bretton Woods. En un contexto donde Ucrania busca establecer las condiciones necesarias para las inversiones, los sectores público y privado tienen la oportunidad crítica de trabajar de forma conjunta a fin de crear un crecimiento económico más sostenible, algo que apoyamos de manera activa”.

