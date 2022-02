El presidente ejecutivo de mimik, Siavash Alamouti, recibe el prestigioso premio Marconi 2022

Pionero de la industria reconocido por sus contribuciones para democratizar Internet y hacer que los dispositivos y servicios inalámbricos sean más eficientes y asequibles

OAKLAND, California–(BUSINESS WIRE)–mimik Technology, Inc., pionera en tecnología de nube de borde híbrido y soluciones comerciales, anunció hoy que Siavash Alamouti, cofundador y presidente ejecutivo de la junta y expresidente y director ejecutivo de mimik, recibió el prestigioso Premio Marconi 2022 en reconocimiento por su contribución a la accesibilidad global de los dispositivos inalámbricos. El innovador extrovertido, mejor conocido como el inventor del Código Alamouti, ha dedicado su carrera a desarrollar y promover tecnologías que mejoran la vida de las personas. Su invención homónima respalda los estándares modernos de tecnología inalámbrica y se puede encontrar en miles de millones de dispositivos en todo el mundo.





Otorgado anualmente por Marconi Society, el Premio Marconi a menudo se conoce como el “Premio Nobel de Comunicaciones” y reconoce las contribuciones y el impacto de los innovadores del sector de las comunicaciones. Se suma a otras mentes de la tecnología y distinguidos Marconi Fellows como Vint Cerf, considerado como uno de los creadores de Internet por la invención del protocolo TCP/IP; Marty Cooper, inventor del teléfono celular y la primera persona en hacer una llamada de teléfono celular de mano pública; y los cofundadores de Google, Sergei Brin y Larry Page, quienes inventaron el algoritmo Page Rank y crearon el principal motor de búsqueda de Internet.

“Es una lección de humildad ser reconocido por la Marconi Society, cuya misión y valores han sido una luz que me ha guiado en mis esfuerzos por democratizar Internet y brindar igualdad de acceso a la información a todas las personas de todo el mundo”, afirmó Alamouti. “Me siento honrado de ser incluido en una compañía tan distinguida. Me gustaría agradecer a la Marconi Society por hacer de la equidad digital una fuerza impulsora detrás de su misión. Tenemos un largo camino por recorrer para hacer que Internet esté disponible para todos los niños y adultos de todo el mundo, y un camino aún más desafiante para garantizar que Internet no se convierta en un canal para la difusión de desinformación, teorías de conspiración y propaganda.

“Para proteger nuestro futuro, debemos observar todos los aspectos del ecosistema, incluida la tecnología, el modelo comercial y las regulaciones para garantizar que las personas puedan distinguir fácilmente los hechos y las realidades de las creencias y la propaganda. De todos modos, he aprendido que no hay desafíos que no puedan superarse mediante la exploración, la experimentación y el trabajo duro. Espero colaborar con Marconi Fellows para explorar formas creativas de garantizar una Internet futura que sea sostenible, equitativa, privada, segura y que impulse una economía digital próspera”, concluyó Alamouti.

El Código Alamouti, que Alamouti desarrolló en 1996, optimiza la recepción de señales móviles a través de transmisores que se encuentran en estaciones base celulares o puntos de acceso. Esto elimina la necesidad de agregar más receptores a los dispositivos inalámbricos, lo que reduce los costos, el tamaño y la huella de carbono. El código ahora sirve como base para la tecnología de múltiples entradas y múltiples salidas (multiple-input multiple-output, MIMO), que es un componente clave de los estándares inalámbricos actuales. El trabajo de Alamouti en esta área ha sido citado más de 20 000 veces en la investigación científica mundial.

A lo largo de su carrera, Alamouti ha ocupado puestos en importantes empresas tecnológicas como AT&T, Intel y Vodafone. Durante este tiempo, ha defendido a personas de todo el mundo y ha sido una voz firme a favor de la tecnología y los estándares inalámbricos abiertos. Su liderazgo en esta área se refleja en sus contribuciones a los estándares globales de telecomunicaciones e Internet y la reforma de la política de espectro.

“Siavash ha brindado conectividad a miles de millones de personas al hacer que los dispositivos inalámbricos sean más eficientes y asequibles sin reducir la calidad de la recepción”, señaló Vint Cerf, presidente de Marconi Society y Marconi Fellow de 1998. “A lo largo de su carrera, ha sido un defensor fundamental de la tecnología como fuerza democratizadora en el mundo”.

De acuerdo con su pasión por el uso accesible y responsable de Internet, Alamouti recientemente amplió su enfoque para incluir la computación en la nube de borde, la descentralización de la nube y la soberanía de datos. Se unió a mimik en 2014, donde ayudó a crear e implementar comercialmente la primera plataforma de nube de borde híbrido de la industria. Pasó la responsabilidad de director ejecutivo al fundador Fay Arjomandi en 2020 para él poder concentrarse en los modelos comerciales y financieros de Internet, específicamente en la protección de la soberanía de datos y los activos digitales. Continúa desempeñando un papel activo como presidente ejecutivo de la compañía y ahora se enfoca en crear una plataforma para proteger los datos de las personas y ayudarlos a administrar y monetizar este valioso activo.

La plataforma edgeCloud híbrida de mimik transforma las aplicaciones en la nube de una arquitectura cliente-servidor fija, donde la funcionalidad del servidor se limita a servidores en centros de datos y puertas de enlace, a una arquitectura totalmente distribuida, lo que permite que miles de millones de dispositivos de clientes inteligentes actúen como servidores y ofrezcan una escalabilidad casi infinita. La plataforma mimik permite que aplicaciones, procesos y dispositivos heterogéneos se comuniquen de forma autónoma en clústeres en el borde, independientemente de su sistema operativo o red. Debido a que los datos se procesan en el borde, la plataforma de mimik requiere significativamente menos ancho de banda y energía, reduce los costos de alojamiento en la nube, es más resistente que la arquitectura cliente-servidor tradicional y ofrece niveles mucho más altos de privacidad y seguridad de datos.

“Siavash es una gema de la industria que ha contribuido en gran medida al avance de la tecnología inalámbrica y el acceso a Internet en todo el mundo. Nos sentimos honrados de trabajar con él. Recuerdo el día en que lo conocí en 2010 en Vodafone para presentar mi idea de una Internet descentralizada y enfocada en llevar el control de los datos a sus propietarios legítimos”, dijo el fundador y director ejecutivo de mimik, Fay Arjomandi. “Me apoyó en ese viaje desde el principio y en 2014 aceptó ayudarme como director ejecutivo de mimik, al invertir en la empresa y renunciar a un salario. Esto fue en un momento en que la nube de borde era un enfoque completamente disruptivo que aún no estaba en el radar de los capitalistas de riesgo. Me siento afortunado de haber encontrado un cofundador que compartió mi visión y pasión por la humanidad y el uso de la tecnología para el progreso social. Esta es una distinción bien merecida que subraya la importancia de crear y defender la tecnología que se aplica para el bien común”.

mimik ha sido pionera en la computación en la nube de borde híbrido para permitar que cualquier dispositivo informático actúe como un servidor en la nube y, de esta manera, ayudar a los desarrolladores de aplicaciones a desbloquear la próxima generación de aplicaciones para el mundo hiperconectado. La plataforma incluye un motor de tiempo de ejecución para que los desarrolladores desarrollen y alojen microservicios en todo tipo de dispositivos de usuarios finales, como teléfonos inteligentes, dispositivos IoT inteligentes y sensores basados ​​en IA. El motor es independiente del sistema operativo, el dispositivo, las redes y la nube pública/privada. No es propietario y funciona con las herramientas y el lenguaje de desarrollo estándar existentes. mimik también proporciona software como servicio (software as a service, SaaS) de dominio de aplicaciones listo para implementar (nube y/o borde) para una amplia gama de verticales de la industria, incluida la tecnología financiera. La plataforma mimik permite un enfoque borde hacia adentro (edge-in) versus nube hacia afuera (cloud-out) para construir aplicaciones más rápido y reducir drásticamente el costo de la infraestructura, minimizar la latencia, mejorar la seguridad y la privacidad de los datos, y permitir la comunicación directa de aplicación a aplicación a través de la API RESTful estándar primero y la arquitectura basada en microservicios sin servidor.

