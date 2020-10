El presidente Donald Trump ya se encuentra hospitalizado en el Walter Reed

El gobernante estadounidense, Donald Trump, ingresó este viernes al Hospital Militar Walter Reed para recibir su tratamiento tras dar positivo a las pruebas del coronavirus.

Mientras el mandatario era trasladado al centro asistencial su administración y su campaña electoral luchaban por adaptarse a un giro extraordinario en su turbulenta presidencia.

“Creo que lo estoy haciendo muy bien, pero nos aseguraremos de que las cosas funcionen”, dijo Trump en un breve video publicado en Twitter al llegar a Walter Reed.

Durante su llegada se confirmó que Trump se encontraba fatigado y con síntomas leves del contagio que en la nación ha cobrado la vida de 200 mil personas.

Trump, de 74 años, tiene fiebre leve, según una fuente cercana al presidente. En ese sentido, el médico que atiende al gobernante, Sean P. Conley, aseguró que el mandatario tiene buen ánimo y que su traslado a Walter Reed es por prevención.

“Trump salió de la residencial oficial aproximadamente a las 6:20 de la tarde (hora de Washington) rumbo al centro asistencial”, confirmaron medios que transmitieron la noticia en vivo.

El gobernante antes de subir al helicóptero saludó a los presentes con un pulgar hacia arriba, confirmando que se encuentra bien de salud.

Trump corre un alto riesgo debido a su edad y peso. Ha permanecido aparentemente en buen estado de salud durante su tiempo en el cargo, pero no se sabe que haga ejercicio con regularidad ni siga una dieta saludable.

La Casa Blanca indicó que seguirá trabajando desde una oficina que se le instaló en el hospital Walter Reed, lo que confirma que no dejará sus labores presidenciales.

TRANFERIR EL PODER

Con el traslado de su trabajo al hospital, Trump evita utilizar la enmienda 25 y otros recursos de traspaso de poder temporal al vicepresidentes del país.

De ser necesaria dicha transferencia, el gobernante tendría que enviar una carta al presidente de la Cámara de Representantes y al presidente pro tempore del Senado, quienes aceptarán la salida del cargo de manera temporal.

“La Sección 4, establece lo que sucede si el presidente no puede cumplir con sus funciones pero no transfiere el poder. En ese caso, el vicepresidente y la mayoría del gabinete pueden declarar al presidente no apto”.