El Presidente Bill Clinton disertará en la 10.a Cumbre Mundial Anual sobre seguridad del paciente, ciencia y tecnología

La fundación Patient Safety Movement Foundation reúne diversos expertos de renombre mundial para tratar los desafíos y las soluciones actuales en materia de seguridad del paciente

IRVINE, California.–(BUSINESS WIRE)–El Presidente Bill Clinton, fundador y presidente del Directorio de la Fundación Clinton y 42.º presidente de Estados Unidos, disertará en la Cumbre Mundial sobre seguridad del paciente, ciencia y tecnología (WPSSTS) 2023 de la Patient Safety Movement Foundation (PSMF). Esta cumbre presencial coincide con el 10.o aniversario de la organización sin fines de lucro y se celebrará en Newport Beach, California, los días 1 y 2 de junio.





El presidente Clinton brinda apoyo a la Patient Safety Movement Foundation desde hace mucho tiempo. El año pasado, recibió el Premio Humanitario Joe Kiani, que lleva el nombre del fundador de la PSMF y reconoce la labor de las personas comprometidas con la misión de la fundación. En otras Cumbres, ha disertado sobre temas que abarcan desde los peligros de la epidemia de opioides hasta la necesidad de que los presupuestos sanitarios se adecuen a los principales problemas de seguridad de los pacientes que provocan muertes prematuras en los hospitales.

Los asistentes también tendrán la oportunidad de escuchar a personas prominentes del sector de la atención médica, entre ellos, Sir Liam Donaldson, la Dra. Jannicke Mellin-Olsen, el Dr. Michael Durkin, el Dr. Don Berwick, el Dr. Anthony Staines, el Dr. Peter Pronovost, el miembro del parlamento británico Jeremy Hunt, la Dra. Neelam Dhingra, la Dra. Michelle Schreiber, el Dr. Eric Horvitz, Sue Sheridan, Leah Binder, Ruth Ann Dorrill y el Dr. Peter Zeiss.

“Para nosotros es un honor contar una vez más con la participación del Presidente Clinton en nuestra Cumbre anual”, manifestó al respecto el Dr. Michael Ramsay, director general de la Patient Safety Movement Foundation. “El ha avalado nuestra misión durante los últimos diez años y eso nos ayudó no sólo a poner de relieve las deficiencias críticas en materia de seguridad en nuestro sistema sanitario, sino a demostrar que es posible cumplir el objetivo de eliminar totalmente el perjuicio a los pacientes”.

En la cumbre puede participar cualquier persona interesada en planificar activamente diversas soluciones relacionadas con los principales desafío en materia de seguridad del paciente que causan lesiones y muertes evitables en hospitales e instituciones sanitarias de todo el mundo. Para inscribirse en la cumbre de 2023 u obtener más información sobre el evento, visite: https://psmf.org/event/10th-annual-world-patient-safety-science-technology-summit/

Partiendo de la base de haber destinado toda una vida al servicio público, el Presidente Clinton creó la Fundación Clinton con la convicción simple pero contundente de que todo el mundo merece tener una oportunidad para lograr el éxito, todo el mundo tiene la responsabilidad de actuar y todos lo hacemos mejor cuando trabajamos juntos. Durante más de dos décadas, estos valores vienen impulsando la labor de la Fundación para afrontar desafíos enormes, en particular, las necesidades urgentes en cuanto a salud pública, por ejemplo, lograr que la medicación contra el VIH/SIDA sea más económica, ampliar las opciones de alimentos y bebidas saludables en las escuelas, apoyar el desarrollo de la primera infancia y abordar la crisis de las sobredosis.

En 2012, Joe Kiani fundó la fundación sin fines de lucro Patient Safety Movement Foundation (PSMF) para eliminar los errores médicos evitables en los hospitales. Su equipo colaboró con expertos en seguridad del paciente de todo el mundo para crear prácticas concretas basadas en la evidencia (AEBP), que abordan los principales desafíos. Las AEBP están a disposiciones en Internet sin cargo para los hospitales. Se recomienda a los hospitales que se comprometan formalmente a lograr CERO muertes evitables y se urge a las empresas de tecnología sanitaria que firmen el Compromiso de Datos Abiertos para compartir sus datos de modo que puedan desarrollarse algoritmos predictivos para identificar los errores antes de que se conviertan en errores mortales. La Cumbre Mundial sobre seguridad del paciente, ciencia y tecnología que celebra anualmente la Fundación convoca a todas las partes interesadas, en particular, pacientes, profesionales médicos, empresas de tecnología médica, administraciones públicas y pagadores privados. La PSMF se creó gracias al apoyo de la Fundación Masimo para la Ética, la Innovación y la Competencia en la Asistencia Médica (Masimo Foundation for Ethics, Innovation, and Competition in Healthcare). Para más información, visite psmf.org.

