El precio del petróleo sube tras cita Trump-Putin

El precio del petróleo sube este miércoles tras la esperada reunión entre Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Vladimir Putin, presidente de Rusia. La cumbre, celebrada en un momento de tensiones geopolíticas, ha provocado movimientos inmediatos en el mercado petrolero internacional, sumando incertidumbre a la economía global.

La reunión Trump-Putin fue seguida de cerca por analistas y operadores energéticos, quienes consideran que cualquier señal sobre los acuerdos bilaterales puede impactar la oferta y demanda del crudo. Los precios del barril aumentaron, reflejando la expectativa de que posibles cambios en la cooperación energética entre ambos países influyan en la estructura del mercado.

Entre las principales razones del alza, destacan las declaraciones de ambos líderes sobre su intención de revisar temas de producción y exportación de petróleo. Rusia y Estados Unidos figuran entre los mayores exportadores de crudo, por lo que cualquier indicio de modificación en sus políticas puede provocar reacciones inmediatas en los precios.

Por su parte, expertos advierten que estos movimientos podrían desencadenar nuevas negociaciones en la OPEP y afectar la estabilidad energética, especialmente en países latinoamericanos. Ya en otras ocasiones, cambios en el contexto internacional han impactado fuertemente la economía regional, como sucedió durante la pandemia en 2020.