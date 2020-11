El popular IP KonoSuba llega al mercado mundial en 2021 con un juego de rol móvil

Basado en la serie de anime KonoSuba: ¡Bendiciones para este mundo maravilloso!

LOS ÁNGELES–(BUSINESS WIRE)–Juego de rol móvil KonoSuba: ¡Bendiciones para este mundo maravilloso! Días Fantásticos llega en 2021 para dispositivos iOS y Android en todo el mundo. Publicado por Nexon, el juego presentará los personajes favoritos de los fans de la popular serie de anime, entre ellos, Sato, Aqua, Megumin, Darkness y personajes totalmente nuevos.





En asociación con el editor de KonoSuba, Kadokawa, y desarrollado por Sumzap, KonoSuba: Días Fantásticos sigue el argumento original con personajes originales del anime. Además, se presentarán personajes totalmente nuevos creados únicamente para el juego, junto con nuevas historias exclusivas. Los actores de voz japoneses Jun Fukushima y Sora Amamiya también retomarán sus papeles de la serie de anime como Kazuma y Aqua respectivamente.

Lanzado inicialmente en febrero de 2020, el juego ha obtenido un éxito enorme y la respuesta positiva de los fans que reciben regularmente actualizaciones en donde se agregan continuamente nuevos personajes, argumentos y eventos. Nexon ha adquirido los derechos de publicación mundiales, a excepción de Japón, China, Taiwán, Hong Kong y Macau.

Para inscribirse y recibir más novedades sobre KonoSuba: Días Fantásticos, visite el sitio web oficial, y siga a @playkonosuba en Twitter para estar al día con las novedades.

Basado en la popular serie de anime “KonoSuba: ¡Bendiciones para este mundo maravilloso!”, KonoSuba: Días Fantásticos es un juego gratuito de rol de colección de personajes para iOS y Android. Con personajes favoritos de los fans, como Kazuma Sato, Aqua, Megumin y Darkness, el juego sigue el argumento de la novela original e incluye personajes únicos creados exclusivamente para el juego. A principios de este año, el lanzamiento en Japón de KonoSuba: Días Fantásticos fue recibido con la respuesta positiva de los jugadores y obtuvo un gran reconocimiento y número de fans.

Fundada en 2005, Nexon America Inc. ofrece una excelente experiencia de juegos gratuitos en línea y soporte de juegos en vivo, al aprovechar las fortalezas de NEXON Co., Ltd. (“Nexon”) y aplicarlas para audiencias exclusivamente occidentales. Nexon America ha mantenido consistentemente franquicias icónicas como MapleStory y Mabinogi durante más de una década, que han batido récords y cautivado a los jugadores. Con nuevos proyectos en el horizonte, Nexon America mantiene el espíritu pionero e innovador de su empresa matriz, al emplear su enfoque de primer jugador y, a su vez, diseñar las mejores experiencias de juego posibles para el mercado occidental.

