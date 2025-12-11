El pico de demanda de energía de la IA y la transición energética impulsan una nueva era en la financiación de proyectos globales

El 70 % de los profesionales de finanzas esperan que la infraestructura impulse el crecimiento más fuerte, seguida por las energías renovables (el 48 %) y el sector de tecnología, medios y telecomunicaciones (el 43 %).

El 53 % ya considera al capital privado como la principal fuente de financiación de capital, lo que señala un cambio importante en la dinámica del capital.

El 80 % menciona a los requisitos KYC (conozca a su cliente) como el principal desafío de ejecución en medio de una mayor complejidad de los acuerdos.

WILMINGTON, Delaware--(BUSINESS WIRE)--La financiación de proyectos globales está ingresando en una era de transformación, impulsada por la creciente demanda de capacidad energética, la digitalización acelerada y las actualizaciones de infraestructura a gran escala que están reajustando las prioridades de inversión en todo el mundo. Estos datos surgen de una nueva investigación encargada por CSC, basada en respuestas de 200 profesionales de financiación de proyectos, que revela un cambio de mercado hacia proyectos más complejos e intensivos en capital, además de una mayor dependencia de capitales privados.





El informe más reciente de CSC, Project Finance at an Inflection Point: Adapting to New Realities 1 (Un punto de inflexión en la financiación de proyectos: cómo adaptarse a las nuevas realidades), describe un sector que se está expandiendo rápidamente, tanto en escala como en complejidad, impulsado por un capital cada vez más orientado a activos críticos estratégicos a largo plazo.

La infraestructura fue identificada por el 70 % de los participantes como el área más sólida de crecimiento futuro, seguida de las energías renovables (el 48 %) y el sector de tecnología, medios y telecomunicaciones (TMT) con el 43 %. Dentro de las energías renovables, la eólica está al tope de las expectativas con el 50 %, mientras que el gas natural renovable y el hidrógeno verde se sitúan con un 41 % cada uno, lo que pone de manifiesto el mayor protagonismo de las tecnologías de transición energética.

A nivel regional, Europa lidera el panorama global: el 39 % de los consultados pronostica un crecimiento importante durante los próximos tres años. Después aparecen el Reino Unido (el 35 %), la región de Asia-Pacífico (el 32 %) y América del Norte (el 31 %), lo que refleja una cartera de inversiones global ampliamente diversificada.

Los picos de consumo de energía, impulsados en gran medida por los centros de datos que brindan soporte a la inteligencia artificial y a una digitalización rápida, están redefiniendo las prioridades de inversión. Los sectores de energía, TMT, transporte e infraestructura social, junto con los minerales críticos, están en una posición ideal para ser el eje de la próxima ola de actividad de financiación de proyectos.

“Es probable que la IA impulse un aumento sin precedentes en la financiación de proyectos, particularmente para centros de datos y la infraestructura asociada”, afirmó Christian Oakley-White, director gerente y responsable de financiación de proyectos de CSC. “A medida que el uso de los centros de datos migra de servicios de nube a IA generativa, los requisitos de potencia de cálculo, energía y financiación crecerán exponencialmente. A diferencia de la infraestructura de nube, que se financió en gran medida a través de los flujos de caja internos de las grandes empresas tecnológicas, la brecha de 1,5 billones de dólares que, según las estimaciones, fue creada por las demandas de capacidad de la IA, requerirá una base de inversores y estructuras de financiación mucho más amplias, desde capitales privados y fondos soberanos de inversión hasta préstamos bancarios, mercados de deuda pública y crédito privado”.

Las fuentes de financiación ya se están diversificando. Más de la mitad de los consultados (el 53 %) ya identifica a los capitales privados como la fuente principal de financiación, junto con los fondos de infraestructura y las instituciones de financiación de desarrollo, mientras que el 38 % menciona al crédito privado como un factor cada vez más importante. Si hablamos de endeudamiento, la deuda privada (el 45 %) está estrechamente alineada con las plataformas de infraestructura (el 48 %) y con los préstamos sindicados locales (el 45 %) e internacionales (el 42 %).

La aceleración de la actividad está provocando presiones de ejecución más altas. Los requisitos de KYC son mencionados por el 80 % de los participantes como el principal desafío, seguidos de los plazos ajustados de financiamiento (el 69 %) y el cumplimiento regulatorio (el 67 %).

En consecuencia, los encuestados asignan mayor valor al soporte operativo: el 60 % menciona a las soluciones de tecnología innovadoras que ofrecen transparencia en tiempo real como la capacidad más crítica para un socio estratégico de confianza, mientras que el 58 % enfatiza la importancia de contar con servicios administrativos y personalizados integrales para gestionar transacciones complejas y transfronterizas entre varias partes interesadas.

“La demanda global de nueva energía, infraestructura y capacidad digital está dejando atrás a los canales de financiación tradicionales”, indicó Bryan Gartenberg, director gerente y responsable de ventas global de financiación de proyectos y agencia de préstamos de CSC. “El capital privado está entrando en escena para salvar la brecha, pero los acuerdos de hoy demandan más que la simple financiación. Las partes interesadas necesitan socios con profunda experiencia y disciplina operativa para gestionar transacciones complejas y transfronterizas. La tercerización en proveedores estratégicos de confianza se está convirtiendo en esencial para concretar proyectos a gran escala de manera rápida y segura”.

Para recibir una copia del informe Project Finance at an Inflection Point: Adapting to New Realities (Un punto de inflexión en la financiación de proyectos: cómo adaptarse a las nuevas realidades) de CSC, puede descargarlo en cscglobal.com/service/resources/project-finance-report-2026

FIN

1 CSC, en alianza con PureProfile, encuestó a 200 profesionales de financiación de proyectos en el continente americano, el Reino Unido, Europa y la región de Asia-Pacífico para entender sus opiniones sobre las tendencias que dan forma a la financiación de proyectos y sus desafíos.

Acerca de CSC

CSC es el proveedor líder de soluciones de administración de empresas y cumplimiento normativo. Ofrece una experiencia líder en el sector y un alcance global inigualable para gestores de fondos alternativos y participantes en los mercados de capitales. Al aprovechar su profunda experiencia institucional y una metodología personalizada, CSC ofrece un conjunto completo de servicios de administración de fondos, fideicomisos, agencias y cumplimiento normativo para respaldar una amplia gama de transacciones de mercados privados y públicos, estrategias de fondos complejas y operaciones escalables.

Siendo socio de confianza elegido por más del 70 % de los clientes de 300 PEI y el 90 % de Fortune 500® , CSC les ayuda a superar las complejidades operativas y transaccionales en más de 140 jurisdicciones y diversas clases de activos. Con amplias capacidades en todo el mundo, nuestros equipos de expertos ofrecen soluciones según las necesidades de cada cliente. De capital privado y gestión profesional desde 1899, combinamos alcance global, experiencia local y soluciones innovadoras para ayudar a nuestros clientes a alcanzar el éxito.

We are the business behind business® . Más información en cscglobal.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Citigate Dewe Rogerson

Hassan Ali/Thomas Dalton



cscteam@cdrconsultancy.com

CSC

Katie Scott-Kurti



Responsable de marca y comunicaciones



katie.scottkurti@cscglobal.com

Sala de prensa de CSC