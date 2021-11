El Perseverance descubre “algo nunca antes visto” en Marte

El equipo de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) que maneja el vehículo robótico Persercerance confirmó el descubrimiento de «algo nunca antes visto» en la superficie de Marte.

La información la publicaron en la cuenta de Twitter NASA`S Perseverance Mars Rover, generando expectativa que podría tratarse de algún indicio de vida.

La misión en el planeta rojo comenzó a inicios del 2021 con el objetivo de recabar muestras de la superficie de Marte.

“Mirando dentro para ver algo que nadie ha visto antes. Desgasté una pequeña porción de esta roca para eliminar la capa superficial y ver lo que hay debajo. Concentrarme en mi próximo objetivo para tomar muestras de Marte”, cita el tuit.

Sobre el mecanismo para recabar muestras se detalló que es una herramienta abrasiva en el extremo de brazo robótico del Perseverance.

Sobre el “algo nunca antes visto” en Marte se informó que podría ser algún grupo de mineral o sedimentos granulados.

Para los expertos, el hallazgo tiene varias interpretaciones y hasta el momento no se tiene certeza de qué podría ser.

Se destacó que el hallazgo de ese “algo nunca antes visto” se da a unos meses que la misión se detuvo por una conjugación solar.

Peering inside to look at something no one’s ever seen. I’ve abraded a small patch of this rock to remove the surface layer and get a look underneath. Zeroing in on my next target for #SamplingMars.

More pics here for fellow rock lovers: https://t.co/Ex1QDo3eC2 pic.twitter.com/qfIRs3MYyI

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) November 9, 2021