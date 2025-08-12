El perro policía despedido por ser demasiado amigable en Australia

En Australia, un inusual caso ha llamado la atención mundial: un perro policía fue despedido por ser demasiado amigable. Gavel, un pastor alemán entrenado por la Queensland Police Service, no superó las pruebas porque prefería las caricias y jugar con la gente antes que asumir sus deberes policiales.

Este caso de “perro policía despedido en Australia” ha generado comentarios por el peculiar motivo de su separación.Gavel inició su formación como parte de un riguroso programa para canes destinados a tareas policiales. Los instructores notaron que, lejos de mostrar la actitud estricta y enfocada que requiere la labor, el pastor alemán optaba por buscar mimos y panza arriba para recibir caricias, ignorando órdenes o rutinas de entrenamiento.

Según medios australianos, pese a sus intentos, Gavel simplemente “era demasiado amistoso para trabajar como perro policía”. Tras ser retirado oficialmente de sus funciones policiales, fue adoptado como mascota oficial de la Casa de Gobierno de Queensland. Ahora, Gavel participa en actividades protocolares, recibe a visitantes y se ha convertido en una figura querida por la comunidad y las redes sociales. Su historia ha dado la vuelta al mundo como ejemplo de que, incluso cuando alguien no cumple con las expectativas en un rol determinado, puede encontrar su verdadero lugar.