El perro Indy hace historia al ser nominado a los Astra Awards por su actuación en “Good Boy”

Indy, el carismático perro protagonista de la película Good Boy, ha marcado un hito en la industria del cine al convertirse en el primer animal nominado a un premio de actuación en una ceremonia de prestigio. El can competirá en la categoría de Mejor Actuación en una Película de Terror o Suspenso en los Astra Awards, una distinción que lo coloca al nivel de actores humanos dentro de una terna oficial.

La nominación destaca no solo el talento interpretativo de Indy, sino también el creciente reconocimiento del papel de los animales en el cine. En esta categoría, el perro se enfrentará a intérpretes como Alfie Williams (28 Years Later), Alison Brie (Together), Ethan Hawke (Black Phone 2), Sally Hawkins (Bring Her Back) y Sophie Thatcher (Companion).

Este momento es considerado histórico por los organizadores y seguidores de la industria, ya que nunca antes un actor no humano había sido incluido en una lista competitiva de esta naturaleza. La conexión emocional entre Indy y el público ha sido clave para que su trabajo llame la atención de los Astra Awards, organizados por la Hollywood Creative Alliance (HCA).

Estos premios, que anteriormente llevaban el nombre de HCA Awards, celebran la excelencia en el cine, la televisión y las artes creativas, reconociendo tanto grandes producciones como trabajos técnicos y especializados. Su objetivo es resaltar la innovación y el talento en todas las áreas del entretenimiento.

La historia de Indy comenzó de forma humilde. Fue adoptado siendo un cachorro por los cineastas Kari Fischer y Ben Leonberg, quienes jamás imaginaron que su compañero canino alcanzaría fama mundial. Con su debut en Good Boy, Indy pasó de ser una mascota querida a una verdadera estrella internacional, capaz de conquistar tanto a la audiencia como a la crítica.