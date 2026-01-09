El periodista Tucker Carlson alerta sobre posible gran guerra mundial

El conocido periodista estadounidense Tucker Carlson alertó recientemente sobre la posibilidad de una gran guerra mundial, en un contexto donde los conflictos globales y las tensiones entre potencias no dejan de aumentar.

Carlson, popular por sus análisis políticos, subrayó que “todo apunta a que pronto podríamos tener una gran guerra”, generando debate tanto en Estados Unidos como a nivel internacional.

Según Carlson, la rivalidad entre potencias como Estados Unidos, Rusia y China se ha acentuado, y los choques diplomáticos y militares en diversas regiones podrían ser la antesala de un enfrentamiento a gran escala.

En sus declaraciones, refirió que muchos líderes mundiales evitan discutir las verdaderas causas de estos conflictos, lo que podría llevar a una escalada peligrosa si no se toman medidas preventivas.

"En términos generales, obviamente, ese es el tipo de presupuesto de un país para su Ejército cuando prevé una guerra mundial o regional. No hay otra razón para hacerlo", declaró el presentador.

Opiniones divididas sobre la advertencia de Carlson

Mientras algunos sectores consideran alarmistas las declaraciones del periodista, otros creen que sus advertencias son un llamado de atención ante la creciente inestabilidad mundial.

"No es un presupuesto para mantener la paz. Es un presupuesto de guerra, un gran presupuesto de guerra... Por lo tanto, creo que es lógico esperar, y todos los indicios apuntan a ello, a que pronto vamos a tener una gran guerra. Una gran guerra pronto", dijo el reconocido periodista.

Expertos en relaciones internacionales señalan que, aunque la posibilidad de un conflicto global de gran magnitud siempre preocupa, existen mecanismos diplomáticos que buscan evitar este tipo de desenlaces.

Sin embargo, la reciente escalada retórica y los movimientos militares en diversas regiones mantienen la incertidumbre.