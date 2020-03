El peor día en Wall Street desde 1987 por el coronavirus

La escalada de emergencia por el coronavirus provocó el jueves que las acciones sufrieran sus peores pérdidas desde el colapso del lunes negro de 1987, extendiendo una venta masiva que ahora ha eliminado la mayor parte de la gran redada de Wall Street desde la elección del presidente Donald Trump.

El S&P 500 se desplomó un 9,5%, para una caída total del 26,7% desde su máximo histórico, establecido apenas el mes pasado. Eso supera el umbral del 20% para hacer de este un mercado bajista, rompiendo una carrera sin precedentes del mercado alcista de casi 11 años. El Dow Jones Industrial Average se hundió un 10% en su peor día desde una caída de casi el 23% el 19 de octubre de 1987.

Los mercados europeos perdieron 12% en uno de sus peores días, incluso después de que el Banco Central Europeo se comprometió a comprar más bonos y ofrecer más ayuda para la economía.

Las fuertes pérdidas se produjeron en medio de una cascada de cancelaciones y cierres en todo el mundo, incluida la suspensión de la mayoría de los viajes de Trump a los EE. UU. Desde Europa, y las crecientes preocupaciones de que la Casa Blanca y otras autoridades de todo el mundo no puedan o no contrarresten la economía. daño de la pandemia de coronavirus en el corto plazo.

Las noticias siguen empeorando, y la prohibición de viajar pone un signo de exclamación sobre la debilidad que veremos en el PIB global y, a su vez, en los Estados Unidos”, dijo Liz Ann Sonders, estratega jefe de inversiones de Charles Schwab. “Estamos comenzando a tener una idea de cuán grave será el impacto en la economía. Cada día las noticias no mejoran, empeoran. Ahora ha llegado a Main Street en un grado más significativo “.

Las acciones cayeron tan rápido en Wall Street en la campana de apertura que desencadenaron un paro automático de 15 minutos por segunda vez esta semana. Los llamados interruptores automáticos se adoptaron por primera vez después del accidente de 1987, y hasta esta semana no se habían disparado desde 1997.

El Dow se volvió brevemente hacia arriba y redujo a la mitad sus pérdidas en un momento de la tarde después de que la Reserva Federal anunció que intervendría para aliviar “interrupciones altamente inusuales” en el mercado del Tesoro. Pero la explosión de impulso se desvaneció rápidamente.

Trump a menudo señala con orgullo el gran ascenso en Wall Street bajo su administración y advirtió a una multitud en una manifestación en agosto pasado que “ya sea que me ames o que odies, tienes que votar por mí”, o de lo contrario tu 401 (k) bajará ” los tubos “.

El mes pasado, el Dow se jactaba de una ganancia de casi el 50% desde que Trump tomó juramento el 20 de enero de 2017. Para el cierre del jueves, el Dow se aferraba a una ganancia del 6.9%, aunque todavía había aumentado casi un 16% desde justo antes de las elecciones de Trump en noviembre de 2016.

El miércoles, el Dow terminó el día con una caída de más del 20% desde su máximo histórico, establecido el mes pasado, ingresando oficialmente a lo que se conoce como un mercado bajista por primera vez en más de una década.

La crisis de salud combinada y la retirada en Wall Street aumentaron los temores de una recesión.

“Esto es malo. La peor y más rápida corrección del mercado de valores en nuestra carrera “, dijo Chris Rupkey, economista financiero jefe de MUFG Union, en una nota de investigación durante la noche. “La economía está condenada a la recesión si el país deja de funcionar y se toma los próximos 30 días de descanso. El mercado de valores lo sabe “.

El coronavirus ha infectado a unas 128,000 personas en todo el mundo y ha matado a más de 4,700. El número de muertos en los Estados Unidos aumentó a 39, con más de 1.300 infecciones. Para la mayoría de las personas, el virus solo causa síntomas leves o moderados, como fiebre y tos. Para algunos, especialmente los adultos mayores y las personas con problemas de salud existentes, puede causar enfermedades más graves, incluida la neumonía. La gran mayoría de las personas se recuperan del virus en cuestión de semanas.

En un discurso sombrío en horario estelar el miércoles por la noche desde la Casa Blanca, Trump anunció la nueva prohibición de viajar, así como las medidas para extender préstamos, recortes de impuestos sobre la nómina y otras ayudas financieras a individuos y empresas afectadas por la crisis.

Pero las restricciones de viaje representaron otro duro golpe para las ya maltratadas líneas aéreas e industrias de viajes, y las otras medidas no impresionaron a Wall Street.

“Lo que los mercados esperan son esfuerzos para contener el virus de una manera muy agresiva, como lo hemos visto en otros países”, dijo Nela Richardson, estratega de inversiones de Edward Jones. “Aparte de eso, mordisquear los bordes, tal vez hacer algo que pueda ayudar a una empresa con un impacto a muy corto plazo o ayudar a un empleado, no hace daño, pero no es el blanco, y no es tan objetivo como el a los mercados les gustaría ver “.

Michael McCarthy de CMC Markets dijo: “El juicio del mercado sobre ese anuncio es que es muy poco, demasiado tarde”.

El daño fue mundial y alucinante. Entre los grandes movimientos:

– Las existencias de viajes nuevamente estuvieron entre las más afectadas. Norwegian Cruise Line y Royal Caribbean Cruises perdieron aproximadamente una cuarta parte de su valor. Otra caída para United Airlines puso su pérdida para el año en más del 50%.

– El petróleo continuó su brutal semana, con un índice de referencia de Estados Unidos a $ 31 por barril.

– En Asia, las acciones en Tailandia y Filipinas cayeron tan rápido que el comercio se detuvo temporalmente. El Nikkei 225 de Japón se hundió un 4,4% a su cierre más bajo en cuatro años, y el mercado de Corea del Sur perdió un 3,9%.

Quizás más alarmantes fueron las quejas de los inversores en los últimos días de que operar en el mercado del Tesoro no estaba funcionando bien. Por razones que no estaban claras de inmediato, los comerciantes dijeron que estaban viendo brechas sorprendentemente grandes en los precios ofrecidos por compradores y vendedores. Eso amenazó con hacer que el mercado se inmovilizara.

En un movimiento sorpresivo, la Fed dijo que inyectaría al menos $ 1.5 billones para ayudar a calmar el mercado y facilitar el comercio.

Después de pensar antes que el virus podría permanecer principalmente en China y que cualquier caída en la economía sería seguida por un rápido repunte, los inversores están viendo cómo aumentan los daños y las interrupciones, con Italia bloqueándose, la NBA suspendiendo los juegos y las autoridades en los EE. UU. y más allá de prohibir grandes reuniones y cerrar escuelas.