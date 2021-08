El Pentágono confirma la muerte de varios militares estadounidenses en Kabul

El Pentágono confirmó este jueves la muerte de varios militares estadounidenses en las cercanías del aeropuerto de Kabul, capital de Afganistán.

En un principio se informó que eran cuatro militares estadounidenses los que habían perdido la vida durante el atentado suicida.

De acuerdo con medios nacionales, hubo al menos dos explosiones en uno de los portones de la estación aérea.

Hasta el momento se conoce que son 12 militares estadounidenses muertos, pero el número de víctimas podría aumentar.

El atentado se registró a pocas horas que se alertara de un ataque por parte del grupo ISIS-K, la cual estaría dirigida a evitar más evacuaciones de afganos.

“Podemos confirmar que varios militares estadounidenses (cuatro soldados) murieron en el complejo ataque de hoy contra el aeropuerto de Kabul”, dijo el portavoz del Pentágono, John Kirby.

Aunque la cifra de víctimas podría pasar de 12 militares estadounidenses a más no se ha confirmado cuál será la decisión de los EEUU sobre el límite de ocupación que termina el próximo 31 de agosto.

El funcionario estadounidense calificó como atroz el ataque suicida que también dejó varios talibanes muertos y algunos militantes del gobierno Talibán heridos.

Una de las primeras explosiones ocurrió cerca de la puerta de Abbey, uno de los cuatro accesos al aeropuerto de Kabul.

Several injured in an explosion near Kabul airport gate.

