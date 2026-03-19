WASHINGTON (AP) — El Pentágono busca 200,000 millones de dólares en fondos adicionales para la guerra con Irán.

La suma anterior, representa una cantidad considerable que sin duda será recibida con preguntas del Congreso, que tendría que aprobar cualquier nuevo dinero.

El departamento envió la solicitud a la Casa Blanca. Esto fue de acuerdo con un alto funcionario de la administración, quien habló bajo condición de anonimato para tratar información privada.

El secretario de Defensa (Pentágono), Pete Hegseth, no la confirmó directamente. Además, señaló que podría cambiar.

«Se necesita dinero para matar a los malos«, manifestó Hegseth.

Pero afirmó: «vamos a volver al Congreso y a nuestra gente allí para asegurarnos de que contamos con la financiación adecuada».

Es una cifra extraordinariamente alta y se suma a la financiación adicional que el Pentágono ya recibió el año pasado.

El Congreso se prepara para una nueva solicitud de gasto, pero no está claro que la Casa Blanca haya transmitido la petición para su consideración.

Los legisladores no han autorizado la guerra, y el Congreso está mostrando una creciente inquietud por el alcance y la estrategia de la operación militar.

The Washington Post informó primero sobre la nueva solicitud de financiación.