El patrimonio de Epstein pagará millonaria suma tras acuerdos judiciales

El patrimonio de Jeffrey Epstein pagará $35 millones para saldar varias demandas civiles, tras llegar a un acuerdo judicial que cierra una larga serie de litigios asociados a denuncias de conducta sexual inapropiada y explotación.

Este acuerdo, anunciado este martes por autoridades de Nueva York, involucra un pago millonario a diferentes demandantes que aseguraron haber sido víctimas del financista antes de su muerte en 2019.

El dinero proviene de la herencia y activos congelados de Epstein, que siguen siendo objeto de investigaciones internacionales y escrutinio público.

Implicaciones del acuerdo y reacciones públicas

El caso de Epstein ha generado gran impacto social y político en Estados Unidos y a nivel global, con múltiples ramificaciones en la elite financiera y política.

La resolución de estas demandas representa cierto cierre para varias de las personas afectadas, aunque aún persisten dudas sobre la transparencia y alcance del proceso judicial.

Organizaciones de defensa de los derechos de las víctimas consideran que el acuerdo es un paso positivo, aun cuando insisten en la necesidad de mayor responsabilidad por parte de quienes facilitaron las acciones de Epstein.

Expertos legales opinan que el monto pactado refleja la presión social para lograr compensaciones ejemplares.