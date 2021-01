El Paso Electric y Mitsubishi Power Americas trabajan para ayudar a descarbonizar la región con una nueva turbina de gas

La turbina de gas inteligente de respuesta mejorada de Mitsubishi Power ofrece:

Respaldo receptivo

Equilibrio de las fuentes de energías renovables y variables

Capacidad de hidrógeno ecológico para la ruta de las emisiones libres de carbono

LAKE MARY, Florida–(BUSINESS WIRE)–El Paso Electric (EPE) ha seleccionado la turbina de gas (SmartER) de respuesta mejorada Smart M501GAC de 228 megavatios (MW) de Mitsubishi Power como parte del plan de recursos de suministro de energía a largo plazo de EPE para lograr que la generación de energía sea más limpia y sostenible. Esta turbina de gas permitirá a EPE triplicar su cartera de energía renovable y reducir las emisiones de carbono. La turbina SmartER M501GAC complementa las fuentes de energías renovables al iniciarse y cerrarse rápidamente para responder al uso de energía de los clientes y a la variabilidad de la energía renovable. La turbina de gas reemplazará las tres unidades que EPE ha considerado como menos eficientes y menos confiables después de más de 60 años de operación. Además, la turbina de gas es apta para hidrógeno para futuras descarbonizaciones profundas. Teniendo en cuenta que la legislación de Nuevo México contemplará las emisiones completamente libres de carbono para 2045, EPE se une a una lista cada vez mayor de servicios públicos que crean un valor económico futuro para sus clientes con las soluciones de descarbonización de Mitsubishi Power*.





La selección de SmartER M501GAC refleja el compromiso de EPE de proporcionar energía sostenible y responsable para cumplir con las crecientes demandas de su región cada vez mayor y, a la vez, proteger el medio ambiente. EPE agrega al mismo tiempo 200 MW de energía solar a gran escala y 50 MW de almacenamiento de baterías, y cuenta con la rápida capacidad de despacho de la turbina de gas para responder a la intermitencia de estas energías renovables. El rápido inicio y la tasa veloz de cambio en la potencia de la turbina de gas garantizarán la estabilidad de la red y permitirán que EPE maximice la generación de energía. Se espera que la turbina de gas, en combinación con los recursos renovables, ahorre 600 millones de galones de agua por año, la cual es un recurso valioso en la región árida de EPE.

La tecnología de Mitsubishi Power permitirá a EPE reducir las emisiones y respaldar las energías renovables de inmediato, y a la vez contar con el equipo adecuado para implementar el hidrógeno ecológico como una forma de almacenamiento de energía de larga duración a medida que se agregan más energías renovables a la red. La turbina de gas es capaz de operar con gas natural, o con una combinación de gas natural y hasta un 30 por ciento de hidrógeno para una mayor descarbonización. La turbina de gas se puede configurar en el futuro para operar con un máximo de 100 por ciento de hidrógeno para cero emisiones de carbono. EPE y Mitsubishi Power están analizando un acuerdo de desarrollo conjunto en los próximos meses para crear una hoja de ruta para la infraestructura de hidrógeno ecológico.

SmartER M501GAC es una integración de la tecnología de turbina confiable de Serie G de Mitsubishi Power, que ha acumulado 5,7 millones de horas de funcionamiento, y sus soluciones digitales TOMONI™ que proporcionan inteligencia artificial y análisis de clase mundial. Mitsubishi Power ha implementado mejoras en las plantas de turbina de gas en todo el mundo para alcanzar un inicio más rápido, tasa más veloces de cambio en la potencia y una mejor eficiencia. Estos beneficios ayudarán a EPE a mantener una red confiable y evitar interrupciones a medida que aumenta las energías renovables y alcanza un rápido crecimiento en la demanda de energía, como el máximo nivel de crecimiento registrado en EPE del año pasado.

“ A fin de alcanzar nuestra visión audaz de reducir para 2035 la huella de carbono en un 40 por ciento por debajo de los niveles de 2015, buscamos un socio que pudiera ofrecer una turbina de gas con la capacidad flexible y confiable para complementar las energías renovables, además de una vasta experiencia en la industria en torno a la integración de energías renovables”, expresó Steve Buraczyk, vicepresidente sénior de Operaciones en El Paso Electric. “ Mitsubishi Power ofrece ambas ventajas. Las turbinas de gas avanzadas de Serie G ofrecen flexibilidad y un historial comprobado. Estas características, combinadas con la vasta experiencia de Mitsubishi Power como integrador de sistemas y su diseño avanzado de turbina de gas que utiliza hidrógeno, hicieron que la solución de Mitsubishi Power fuera nuestra elección principal”.

Paul Browning, presidente y director ejecutivo de Mitsubishi Power Americas, expresó: “ Al igual que muchos de nuestros clientes en los Estados Unidos, EPE está reemplazando los activos con concentración de carbono por una combinación de energías renovables, almacenamiento y generación de energía de gas natural para cumplir con la creciente demanda de electricidad confiable, rentable y más limpia. Nuestra turbina de gas permitirá aplicar el plan de descarbonización actual de EPE, al integrarse de manera fluida con las fuentes de energías renovables de los servicios públicos. Además, su compatibilidad con el hidrógeno ecológico ofrece la posibilidad de obtener cero emisiones de carbono en el futuro. Estamos logrando que EPE alcance un Cambio en materia de energía (Change in Power)”.

*Conozca más sobre cómo Mitsubishi Power Americas brinda soluciones de descarbonización para los clientes:

Acerca de Mitsubishi Power Americas, Inc.

Mitsubishi Power Americas, Inc., con sede en Lake Mary, Florida, emplea a más de 2000 expertos y profesionales en generación de energía, almacenamiento de energía y soluciones digitales. Nuestros empleados se centran en brindar a los clientes la capacidad de combatir el cambio climático de manera asequible y confiable y a la vez que promueven la prosperidad humana en toda América del Norte y del Sur. Las herramientas de generación de energía renovable de Mitsubishi Power incluyen tecnologías con gas natural, vapor, energía aeroderivada, geotérmica, distribuida, controles ambientales y servicios. Las herramientas de almacenamiento de energía incluyen hidrógeno ecológico y sistemas de almacenamiento de energía de baterías. Mitsubishi Power también ofrece herramientas digitales que permiten el funcionamiento autónomo y el mantenimiento de los recursos energéticos. Mitsubishi Power, Ltd. es una subsidiaria de propiedad absoluta de Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI). Con sede en Tokio, Japón, MHI es uno de los principales fabricantes de maquinaria pesada de todo el mundo, con negocios en ingeniería y fabricación en las áreas de energía, infraestructura, transporte, aeroespacial y defensa. Para obtener más información, visite el sitio web de Mitsubishi Power Americas y síganos en LinkedIn.

