El pasaporte digital de EEUU llegará pronto a Apple Wallet

El pasaporte digital de EEUU en Apple Wallet será una realidad próximamente, de acuerdo con el anuncio hecho por Apple. La tecnología de identificación digital avanza rápidamente y la compañía confirmó sus planes de permitir que los ciudadanos estadounidenses almacenen su pasaporte directamente en la aplicación Wallet de sus iPhones. Este cambio, orientado a la conveniencia y a la seguridad, redefine la manera en la que los viajeros y ciudadanos presentan su identidad.

La llegada del pasaporte digital de EEUU a Apple Wallet significa que los usuarios podrán presentar su identificación oficial desde el teléfono, evitando cargar documentos físicos y simplificando procesos en aeropuertos y controles de seguridad.

Apple ya había permitido guardar licencias de conducir en algunos estados, pero este paso representa una evolución clave hacia una identidad más digitalizada. Esta nueva función utilizará medidas avanzadas de seguridad, como el uso de Face ID y cifrado de datos para proteger la información personal. Según Apple, pronto colaborarán con organismos federales para implementar el sistema, y los detalles sobre la aceptación internacional aún están por definirse.

En Centroamérica y Latinoamérica, donde la digitalización de documentos ha avanzado a diferentes ritmos, esta tendencia marca una referencia para futuras implementaciones regionales. El movimiento hacia la identidad digital ya impacta trámites y controles fronterizos en varias partes del mundo.