EL PAQUETE NINTENDO SWITCH Y LAS OFERTAS EN JUEGOS SON ALGUNAS DE LAS FESTIVAS PROMOCIONES PARA BLACK FRIDAY QUE NINTENDO TIENE PARA TI

REDMOND, Wash.–(BUSINESS WIRE)–Justo a tiempo para las festividades decembrinas, Nintendo te sorprenderá con sus ofertas de Black Friday que permiten a las familias explorar formas divertidas de pasar tiempo juntas no solo durante esta época especial, sino también el resto del año. A partir del 20 de noviembre, los establecimientos seleccionados y My Nintendo Store pondrán a la venta un paquete que incluye Nintendo Switch con Joy-Con azul neón + rojo neón + Mario Kart 8 Deluxe (descarga del juego completo) + 3 meses de membresía individual Nintendo Switch Online * a un precio de venta sugerido de tan solo $299.99 dólares (ahorro de $70 dólares**).





El paquete Nintendo Switch es solo una de las muchas ofertas de Black Friday que mantendrán entretenida a toda la familia. Otra oferta incluye un descuento de $20 dólares en Mario Party Superstars, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Animal Crossing: New Horizons, The Legend of Zelda: Link’s Awakening, Fire Emblem Warriors: Three Hopes y BRAVELY DEFAULT II en establecimientos seleccionados, con un precio de venta sugerido de tan solo $39.99 dólares cada uno durante la promoción de Black Friday (el Buen Fin). Además, obtén 33% de descuento en WarioWare: Get it Together! y Big Brain Academy: Brain vs. Brain, así como ahorros de $40 dólares en Mario Kart Live: Home Circuit, que lleva la emoción de la serie Mario Kart al mundo real a un precio de venta sugerido de tan solo $59.99 dólares.***

También estarán disponibles diversas ofertas digitales para Black Friday en Nintendo eShop en Nintendo Switch. Los detalles de la promoción y los títulos que estarán de oferta se darán a conocer posteriormente.

“Esta temporada decembrina, queremos dar a más familias la oportunidad de reunirse y vivir todo lo que tiene que ofrecer el sistema Nintendo Switch”, dijo Doug Bowser, presidente de Nintendo of America. “Nuestro paquete Nintendo Switch y las promociones en juegos durante Black Friday hacen que ésta sea la temporada perfecta para que las familias se conecten y pasen tiempo de calidad juntas”.

Las familias también pueden descubrir más opciones de juegos con Nintendo Switch Online + Paquete de Expansión. Esta membresía pagada ofrece las mismas funciones que la membresía Nintendo Switch Online, incluyendo juego en línea, almacenamiento en la nube y una biblioteca de títulos NES y Super NES, además de títulos clásicos de Nintendo 64 y SEGA Genesis y acceso a contenido descargable selecto, como Mario Kart 8 Deluxe – Booster Course Pass, Splatoon 2: Octo Expansion y Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise, sin costo adicional.

Además de los especiales de Black Friday de este año, Nintendo tiene muchísimas ideas de regalos para la temporada navideña. Entre ellos está el sistema Nintendo Switch – Modelo OLED, que tiene un tamaño similar al sistema Nintendo Switch, pero con una vibrante pantalla OLED de 7 pulgadas, un amplio soporte ajustable para usar el sistema en modo escritorio, una estación con un puerto LAN alámbrico (cable LAN se vende por separado), 64GB de almacenamiento interno y audio mejorado para jugar tanto en la marcha como en escritorio (precio de venta sugerido de $349.99 dólares). Al igual que Nintendo Switch, Nintendo Switch – Modelo OLED permite a los usuarios jugar en la TV y compartir los controles desmontables Joy-Con para que múltiples jugadores se puedan divertir. Además, el sistema es portátil para que puedas disfrutar de su versatilidad a donde sea que vayas. Para los jugadores sobre la marcha, también está Nintendo Switch Lite, un sistema de mano compacto y ligero con controles integrados para los que prefieran llevar sus aventuras con ellos (precio de venta sugerido de $199.99 dólares).

Los títulos lanzados recientemente como Splatoon 3, Nintendo Switch Sports y Mario + Rabbids Sparks of Hope también están disponibles, además de los nuevos juegos Pokémon Scarlet y Pokémon Violet que se lanzarán en exclusiva para Nintendo Switch el 18 de noviembre.

Visita la guía Nintendo Holiday Gift Guide para obtener más información sobre lo que Nintendo tiene que ofrecer esta temporada navideña en https://www.nintendo.com/store/holiday-gifts/. También puedes visitar Nintendo.com para encontrar estas ofertas de Black Friday y los establecimientos participantes, así como promociones actuales y futuras en títulos digitales en https://www.nintendo.com/holiday/deals/.

Recuerda que Nintendo Switch cuenta con controles parentales que permite a los adultos controlar el contenido al que tienen acceso sus hijos. Para obtener más información sobre otras funciones, visite https://www.nintendo.com/switch/.

* La membresía Nintendo Switch Online incluida se renueva automáticamente al final de tres meses al precio que esté vigente en ese momento.

** Valor según artículos adquiridos individualmente.

*** Ahorros según precio de venta sugerido. Los ahorros reales pueden variar.

