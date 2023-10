El Papa se reune con la cofundadora de entidad católica defensora de la comunidad LGBTQ+

El Papa Francisco se reunió el martes con miembros de la organización católica New Ways Ministry, que aboga por la inclusión de la comunidad LGBTQ+ en la Iglesia católica, según un comunicado emitido por la organización. El encuentro, que duró 50 minutos, tuvo lugar en la Casa Santa Marta, la residencia del pontífice en el Vaticano, y contó con la presencia de varios miembros de New Ways Ministry. Durante la reunión, la hermana Jeannine Gramick, cofundadora de New Ways Ministry, expresó su emoción por el encuentro y agradeció al Papa por su disposición a bendecir las uniones entre personas del mismo sexo y por oponerse a la criminalización de las personas LGBTQ+ en la sociedad civil.

El comunicado de la organización también revela que en una correspondencia previa entre los miembros de New Ways Ministry y el Papa, él elogió a la cofundadora llamándola una “mujer valiente” y le envió una nota escrita a mano felicitándola por sus 50 años de servicio a la comunidad LGBTQ+. El director ejecutivo de la organización, Francis DeBernardo, subrayó que esta reunión representó una afirmación no solo para la hermana Jeannine y New Ways Ministry, sino también para las miles de personas, parroquias, escuelas, ministros pastorales y comunidades religiosas LGBTQ+ que han estado trabajando incansablemente por la igualdad.