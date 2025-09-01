El papa León XIV pide frenar pandemia de armas y proteger a niños

El papa León XIV insistió este lunes en la urgente necesidad de detener la llamada “pandemia de armas”, un fenómeno que, según sus palabras, continúa provocando la muerte de miles de niños en el contexto de crímenes y conflictos armados. Durante una intervención pública, el pontífice hizo un llamado a la comunidad internacional para que reaccione ante esta crisis silenciosa y adopte medidas firmes para proteger a los más vulnerables.

León XIV destacó que los niños deben ser sujetos de derechos y protección, no víctimas colaterales de intereses bélicos o comerciales ligados al tráfico de armas. Alertó que la violencia armada sigue destruyendo familias y generaciones enteras, dejando profundas heridas sociales difíciles de sanar.

En este contexto, reclamó una mayor implicación de los gobiernos, haciendo eco a las recientes noticias sobre víctimas infantiles en zonas de conflicto y llamando a defender la dignidad de la infancia.El papa también urgió a los líderes mundiales a buscar soluciones reales para el desarme y una cultura de paz.

Estudios recientes coinciden con su mensaje, señalando que los conflictos armados incrementan la vulnerabilidad y la incidencia de violaciones a los derechos de los menores.

Este posicionamiento del papa se suma a otras ocasiones en las cuales líderes han exigido protección en escenarios bélicos.