El Papa León XIV fue fanático de The Blues Brothers en su juventud

Un curioso detalle sobre la vida temprana del papa León XIV ha salido a la luz: en la década de 1980, mucho antes de ocupar el máximo cargo de la Iglesia católica, era un apasionado admirador de la película The Blues Brothers (1980).

Durante sus años de formación en el seminario, alrededor de 1982, el entonces joven seminarista llegó incluso a disfrazarse como uno de los icónicos protagonistas del filme, usando el característico sombrero fedora y las gafas oscuras que distinguían al dúo.

Según personas cercanas a aquel periodo, la famosa frase de la película, “We’re on a mission from God” (“Estamos en una misión de Dios”), resonaba especialmente con él mientras se preparaba para el sacerdocio. Además, sentía un aprecio particular por el hecho de que la historia estuviera ambientada en Chicago, ciudad por la que guardaba un afecto especial.

Este episodio ofrece un vistazo inusual y humano a la juventud del líder religioso, mostrando cómo la cultura popular también marcó su camino antes de entrar al servicio de la Iglesia.