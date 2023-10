El Papa Francisco se pronuncia a favor de bendecir a parejas del mismo sexo

El Papa Francisco ha manifestado su apertura a la posibilidad de que la Iglesia bendiga las uniones de parejas del mismo sexo, invitando a la Iglesia Católica a mostrarse receptiva a una postura más inclusiva.

En una carta enviada al Papa, cinco cardenales conservadores expresaron sus preocupaciones por los temas que se abordarían en la primera fase de la Asamblea General del Sínodo de los Obispos.

Los puntos de preocupación incluían la bendición de uniones entre personas del mismo sexo, la ordenación sacerdotal de mujeres y el arrepentimiento como condición necesaria para la absolución sacramental.

La respuesta del Papa Francisco se dio a conocer a través del Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano, y abordó directamente la cuestión de la bendición de uniones del mismo sexo. Los cardenales habían planteado si esta práctica estaba en concordancia con la Revelación y el Magisterio de la Iglesia.

El Pontífice, en su respuesta, reconoció que la Iglesia considera el matrimonio como la unión indisoluble de un hombre y una mujer abierta a la procreación y que evita “cualquier tipo de rito sacramental que pueda contradecir esta convicción”.

Sin embargo, enfatizó la importancia de no perder la “caridad pastoral” y de no convertirse en jueces que nieguen, rechacen o excluyan. “Por lo tanto, la sabiduría pastoral debe evaluar de manera apropiada si existen maneras de otorgar bendiciones, solicitadas por una o varias personas, que no difundan una idea errónea del matrimonio”, aseguró el Papa.

Asimismo, expresó que cuando se pide una bendición, se está haciendo un ruego a Dios, buscando su ayuda para vivir de manera más plena y confiando en Él como un Padre que puede guiar hacia una vida mejor.

Esta declaración del Papa ha generado distintas reacciones dentro de la Iglesia, algunos la ven como un paso importante hacia una Iglesia más inclusiva y comprensiva, mientras que otros la consideran controvertida y contraria a las enseñanzas tradicionales de la Iglesia.