El Papa Francisco defiende las bendiciones a parejas homosexuales

En sus primeras declaraciones públicas respecto al documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, Fiducia Supplicans, que abrió la posibilidad de bendecir a parejas en situaciones consideradas “irregulares”, incluyendo las del mismo sexo, el Papa Francisco ha reafirmado su posición a favor de la inclusión y el diálogo dentro de la Iglesia.

“A veces las decisiones no se aceptan, pero en la mayoría de los casos, cuando no se aceptan, es porque no se entienden”, expresó el Papa en una entrevista con el programa de televisión “Che Tempo Che Fa” del Canal 9 italiano, donde abordó la crítica y la resistencia que enfrenta al tomar decisiones progresistas.

Francisco destacó la importancia de la comprensión mutua y la apertura al diálogo en la aceptación de decisiones que buscan abrazar la diversidad y adaptarse a los desafíos cambiantes de la sociedad. Admitió que en ocasiones se siente solo al tomar decisiones, reconociendo que el liderazgo conlleva un “precio de soledad”, pero subrayó que este aislamiento no debe ceder al rechazo automático.

“El peligro es que si algo no me gusta y lo pongo (la oposición) en mi corazón, me convierto en una resistencia y saco conclusiones feas”, explicó el pontífice.

Aunque el Papa no se refirió directamente a las acusaciones de herejía realizadas por el cardenal Robert Sarah, sí destacó la necesidad de evitar conclusiones precipitadas y buscar una discusión fraterna en lugar de la condena inmediata. Afirmando que este mismo precepto se aplica a las bendiciones, ya que sostiene que “el Señor bendice a todos” y que la labor pastoral de la Iglesia consiste en guiar a las personas en su camino espiritual en lugar de condenarlas desde el principio.

Finalmente, expresó su preocupación por los conflictos armados en el mundo, describiendo la escalada bélica como algo que le inquieta profundamente. Manifestó su temor ante la capacidad de autodestrucción de la humanidad y comparó la situación con la incertidumbre del Arca de Noé, subrayando la necesidad de trabajar por la paz y la reconciliación en un mundo amenazado por la violencia.